Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
Арт. X30300031
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|110x200
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Лазерный нивелир INFINITER CL5 1-2-212 используется в строительстве, отделке, при штукатурных и других работах для точного размещения объектов и качественной обработки. Нивелир оснащен компенсатором, который при отклонениях до 3 градусов в ту или другую сторону возвращает плоскости в нулевое положение. Работает от li-ion аккумулятора, который не имеет эффекта памяти и не имеет саморазряда. Пластиковый кейс защищает набор от механических воздействий при транспортировке.
Преимущества:
- Безопасный второй класс лазера.
- Дальность работы составляет 30 метров, при использовании с детектором - 50 метров.
- Питание от литий-ионного материала без эффекта памяти и саморазряда.
- Вращающаяся база INFINITER CL5 1-2-212 делает работу с прибором более удобной.
- Сенсорные кнопки обеспечивают управление нивелира легким касанием.
Комплектация:
- Нивелир.
- Очки для работы с лазерными инструментами.
- Аккумулятор li-ion.
- Зарядное устройство.
- Инструкция.
- Пластиковый кейс.