Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5

Преимущества:

Безопасный второй класс лазера.

Дальность работы составляет 30 метров, при использовании с детектором - 50 метров.

Питание от литий-ионного материала без эффекта памяти и саморазряда.

Вращающаяся база INFINITER CL5 1-2-212 делает работу с прибором более удобной.

Сенсорные кнопки обеспечивают управление нивелира легким касанием.

Комплектация:

Нивелир. Очки для работы с лазерными инструментами. Аккумулятор li-ion. Зарядное устройство. Инструкция. Пластиковый кейс.

Лазерный нивелир INFINITER CL5 1-2-212 используется в строительстве, отделке, при штукатурных и других работах для точного размещения объектов и качественной обработки. Нивелир оснащен компенсатором, который при отклонениях до 3 градусов в ту или другую сторону возвращает плоскости в нулевое положение. Работает от li-ion аккумулятора, который не имеет эффекта памяти и не имеет саморазряда. Пластиковый кейс защищает набор от механических воздействий при транспортировке.