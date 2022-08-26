Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
4.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
    Арт. X30300031
    4.0
    1
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5

      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300031
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		110x200
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир INFINITER CL5 1-2-212 используется в строительстве, отделке, при штукатурных и других работах для точного размещения объектов и качественной обработки. Нивелир оснащен компенсатором, который при отклонениях до 3 градусов в ту или другую сторону возвращает плоскости в нулевое положение. Работает от li-ion аккумулятора, который не имеет эффекта памяти и не имеет саморазряда. Пластиковый кейс защищает набор от механических воздействий при транспортировке.

        Преимущества:

        • Безопасный второй класс лазера.
        • Дальность работы составляет 30 метров, при использовании с детектором - 50 метров.
        • Питание от литий-ионного материала без эффекта памяти и саморазряда.
        • Вращающаяся база INFINITER CL5 1-2-212 делает работу с прибором более удобной.
        • Сенсорные кнопки обеспечивают управление нивелира легким касанием.

        Комплектация:

        1. Нивелир.
        2. Очки для работы с лазерными инструментами.
        3. Аккумулятор li-ion.
        4. Зарядное устройство.
        5. Инструкция.
        6. Пластиковый кейс.