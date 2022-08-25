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Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Deux
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Deux
    Арт. X30300021
    5.0
    1
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Deux
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Deux
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Deux
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Deux

      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Deux

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300021
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		130x90x120
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мультипризменный лазерный нивелир CONDTROL DeuX проецирует яркий лазерный крест с углом развертки более 160 градусов. Лазерный луч хорошо видим на расстоянии 40-50 метров, а с детектором это расстоянии увеличивается до 100 метров. Модель оснащена самовыравнивающимся компенсатором с диапазоном работы -5/+5 градусов, при выходе за который начинает мигать луч и звучит характерный сигнал. Модель поставляется в сумке, которая решает вопрос хранения и транспортировки.

        Особенности и Преимущества:

        • Управление всеми функциями мультипризменного лазерного нивелира CONDTROL DeuX осуществляется с интуитивно понятной клавиатуры сверху на корпусе.
        • Модель оснащена ударопрочным корпусом с уровнем пылевлагозащищенности. Это значительно продлевает срок службы и увеличивает диапазон условий эксплуатации.
        • Яркий, отлично видимый лазер
        • Развертка более 160 градусов.
        • Резиновый демпфер.
        • Механизм самовыравнивания.
        • Блокировка компенсатора для безопасной транспортировки.
        • Исключительно малый вес.
        • Удобная сумка для хранения и переноски.

        Комплектация:

        1. Источники питания.
        2. Переходник с резьбой 5/8'' на 1/4''.
        3. Сумка.