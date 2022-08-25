Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Deux
Арт. X30300021
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|130x90x120
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|50
- Мультипризменный лазерный нивелир CONDTROL DeuX проецирует яркий лазерный крест с углом развертки более 160 градусов. Лазерный луч хорошо видим на расстоянии 40-50 метров, а с детектором это расстоянии увеличивается до 100 метров. Модель оснащена самовыравнивающимся компенсатором с диапазоном работы -5/+5 градусов, при выходе за который начинает мигать луч и звучит характерный сигнал. Модель поставляется в сумке, которая решает вопрос хранения и транспортировки.
Особенности и Преимущества:
- Управление всеми функциями мультипризменного лазерного нивелира CONDTROL DeuX осуществляется с интуитивно понятной клавиатуры сверху на корпусе.
- Модель оснащена ударопрочным корпусом с уровнем пылевлагозащищенности. Это значительно продлевает срок службы и увеличивает диапазон условий эксплуатации.
- Яркий, отлично видимый лазер
- Развертка более 160 градусов.
- Резиновый демпфер.
- Механизм самовыравнивания.
- Блокировка компенсатора для безопасной транспортировки.
- Исключительно малый вес.
- Удобная сумка для хранения и переноски.
Комплектация:
- Источники питания.
- Переходник с резьбой 5/8'' на 1/4''.
- Сумка.