Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Deux

Особенности и Преимущества:

Управление всеми функциями мультипризменного лазерного нивелира CONDTROL DeuX осуществляется с интуитивно понятной клавиатуры сверху на корпусе.

Модель оснащена ударопрочным корпусом с уровнем пылевлагозащищенности. Это значительно продлевает срок службы и увеличивает диапазон условий эксплуатации.

Яркий, отлично видимый лазер

Развертка более 160 градусов.

Резиновый демпфер.

Механизм самовыравнивания.

Блокировка компенсатора для безопасной транспортировки.

Исключительно малый вес.

Удобная сумка для хранения и переноски.

Комплектация:

Источники питания. Переходник с резьбой 5/8'' на 1/4''. Сумка.

Мультипризменный лазерный нивелир CONDTROL DeuX проецирует яркий лазерный крест с углом развертки более 160 градусов. Лазерный луч хорошо видим на расстоянии 40-50 метров, а с детектором это расстоянии увеличивается до 100 метров. Модель оснащена самовыравнивающимся компенсатором с диапазоном работы -5/+5 градусов, при выходе за который начинает мигать луч и звучит характерный сигнал. Модель поставляется в сумке, которая решает вопрос хранения и транспортировки.