Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL RED 360

Особенности и Преимущества:

Лазерный нивелир Condtrol RED 360 имеет два луча. Первый луч дает линию по горизонтали, а второй луч по вертикали.

Возможно применение детектора - для выполнения широкого диапазона работ.

Работа при 0 градусов.

Возможно построение отдельно горизонтали и вертикали, а также креста ( горизонталь и вертикаль).

Небольшой вес.

Горизонтальная линия 360 градусов.

Комплектация:

Очки. Мишень. Документация. Сумка.

Лазерный нивелир Condtrol RED 360 строит горизонтальную линию 360° вокруг себя, а также вертикаль. Такая оптическая конфигурация делает прибор незаменимым при устройстве полов и монтаже потолков. С помощью нивелира можно производить измерения на длину до 50 метров, а при работе с детектором измерения производятся на длину 100 метров. Точность измерений - 2 мм на 10 метров. Возможно построение отдельно горизонтали и вертикали, а также креста ( горизонталь и вертикаль). Нивелир строит горизонтальную линию на 360 градусов вокруг себя и вертикаль.