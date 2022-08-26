Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL RED 360
Арт. X30300028
Характеристики
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Производитель
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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Мин. рабочая температура, °С
|50
- Лазерный нивелир Condtrol RED 360 строит горизонтальную линию 360° вокруг себя, а также вертикаль. Такая оптическая конфигурация делает прибор незаменимым при устройстве полов и монтаже потолков. С помощью нивелира можно производить измерения на длину до 50 метров, а при работе с детектором измерения производятся на длину 100 метров. Точность измерений - 2 мм на 10 метров. Возможно построение отдельно горизонтали и вертикали, а также креста ( горизонталь и вертикаль). Нивелир строит горизонтальную линию на 360 градусов вокруг себя и вертикаль.
Особенности и Преимущества:
- Лазерный нивелир Condtrol RED 360 имеет два луча. Первый луч дает линию по горизонтали, а второй луч по вертикали.
- Возможно применение детектора - для выполнения широкого диапазона работ.
- Работа при 0 градусов.
- Возможно построение отдельно горизонтали и вертикали, а также креста ( горизонталь и вертикаль).
- Небольшой вес.
- Горизонтальная линия 360 градусов.
Комплектация:
- Очки.
- Мишень.
- Документация.
- Сумка.