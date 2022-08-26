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Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL RED 360
5.0
2
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL RED 360
    Арт. X30300028
    5.0
    2
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL RED 360

      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL RED 360

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300028
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Мин. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Condtrol RED 360 строит горизонтальную линию 360° вокруг себя, а также вертикаль. Такая оптическая конфигурация делает прибор незаменимым при устройстве полов и монтаже потолков. С помощью нивелира можно производить измерения на длину до 50 метров, а при работе с детектором измерения производятся на длину 100 метров. Точность измерений - 2 мм на 10 метров. Возможно построение отдельно горизонтали и вертикали, а также креста ( горизонталь и вертикаль). Нивелир строит горизонтальную линию на 360 градусов вокруг себя и вертикаль.

        Особенности и Преимущества:

        • Лазерный нивелир Condtrol RED 360 имеет два луча. Первый луч дает линию по горизонтали, а второй луч по вертикали.
        • Возможно применение детектора - для выполнения широкого диапазона работ.
        • Работа при 0 градусов.
        • Возможно построение отдельно горизонтали и вертикали, а также креста ( горизонталь и вертикаль).
        • Небольшой вес.
        • Горизонтальная линия 360 градусов.

        Комплектация:

        1. Очки.
        2. Мишень.
        3. Документация.
        4. Сумка.