Лазерный нивелир CONDTROL мультипризменный XLiner PENTO

Особенности и Преимущества:

Лазерный построитель плоскостей Pento 360G проецирует горизонтальную плоскость 3600 и две вертикали (одна на 3600), точку отвеса (надир).

Встроенный модуль Bluetooth позволяет управлять прибором дистанционно при помощи установленного на смартфон или планшет бесплатного приложения Xliner Remote.

Благодаря усиленной защите корпуса и используемым в производстве Xliner Pento 360G износостойким материалам лазерный нивелир не боится холода, пыли и влаги.

Дополнительный элемент питания обеспечивает бесперебойную работу прибора в течение 20 часов.

Ввиду особенностей строения человеческого глаза зеленый цвет лазерного луча воспринимается намного ярче красного, что делает работу с разметкой более комфортной и расширяет диапазон.

Комплектация:

Лазерный нивелир. Сумка. Аккумуляторы 2 шт. Руководство пользователя.

Лазерный уровень (нивелир) Pento 360G — еще одна выдающаяся новинка в линейке Xliner. Прибор российской разработки сочетает инновационные технические решения и лучшие традиции предыдущих моделей. Этот удобный, многофункциональный и надежный инструмент значительно сократит время работ, требующих разметки помещений. Сферы применения: выравнивание полов и стен, поклейка обоев, установка окон и дверей, заливка стяжки, установка регулируемых полов, прокладка кабеля, монтаж встраиваемой мебели, бытовой техники, укладка плитки, разнообразные строительные, ремонтные и дизайнерские работы.