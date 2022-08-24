Лазерный нивелир CONDTROL мультипризменный XLiner PENTO
Арт. X30300026
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|100x139x141
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|50
- Лазерный уровень (нивелир) Pento 360G — еще одна выдающаяся новинка в линейке Xliner. Прибор российской разработки сочетает инновационные технические решения и лучшие традиции предыдущих моделей. Этот удобный, многофункциональный и надежный инструмент значительно сократит время работ, требующих разметки помещений. Сферы применения: выравнивание полов и стен, поклейка обоев, установка окон и дверей, заливка стяжки, установка регулируемых полов, прокладка кабеля, монтаж встраиваемой мебели, бытовой техники, укладка плитки, разнообразные строительные, ремонтные и дизайнерские работы.
Особенности и Преимущества:
- Лазерный построитель плоскостей Pento 360G проецирует горизонтальную плоскость 3600 и две вертикали (одна на 3600), точку отвеса (надир).
- Встроенный модуль Bluetooth позволяет управлять прибором дистанционно при помощи установленного на смартфон или планшет бесплатного приложения Xliner Remote.
- Благодаря усиленной защите корпуса и используемым в производстве Xliner Pento 360G износостойким материалам лазерный нивелир не боится холода, пыли и влаги.
- Дополнительный элемент питания обеспечивает бесперебойную работу прибора в течение 20 часов.
- Ввиду особенностей строения человеческого глаза зеленый цвет лазерного луча воспринимается намного ярче красного, что делает работу с разметкой более комфортной и расширяет диапазон.
Комплектация:
- Лазерный нивелир.
- Сумка.
- Аккумуляторы 2 шт.
- Руководство пользователя.