Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный нивелир CONDTROL мультипризменный XLiner PENTO
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир CONDTROL мультипризменный XLiner PENTO
    Арт. X30300026
    5.0
    1
    Лазерный нивелир CONDTROL мультипризменный XLiner PENTO
    Лазерный нивелир CONDTROL мультипризменный XLiner PENTO
      Лазерный нивелир CONDTROL мультипризменный XLiner PENTO
      Лазерный нивелир CONDTROL мультипризменный XLiner PENTO

      Лазерный нивелир CONDTROL мультипризменный XLiner PENTO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300026
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		100x139x141
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень (нивелир) Pento 360G — еще одна выдающаяся новинка в линейке Xliner. Прибор российской разработки сочетает инновационные технические решения и лучшие традиции предыдущих моделей. Этот удобный, многофункциональный и надежный инструмент значительно сократит время работ, требующих разметки помещений. Сферы применения: выравнивание полов и стен, поклейка обоев, установка окон и дверей, заливка стяжки, установка регулируемых полов, прокладка кабеля, монтаж встраиваемой мебели, бытовой техники, укладка плитки, разнообразные строительные, ремонтные и дизайнерские работы.

        Особенности и Преимущества:

        • Лазерный построитель плоскостей Pento 360G проецирует горизонтальную плоскость 3600 и две вертикали (одна на 3600), точку отвеса (надир).
        • Встроенный модуль Bluetooth позволяет управлять прибором дистанционно при помощи установленного на смартфон или планшет бесплатного приложения Xliner Remote.
        • Благодаря усиленной защите корпуса и используемым в производстве Xliner Pento 360G износостойким материалам лазерный нивелир не боится холода, пыли и влаги.
        • Дополнительный элемент питания обеспечивает бесперебойную работу прибора в течение 20 часов.
        • Ввиду особенностей строения человеческого глаза зеленый цвет лазерного луча воспринимается намного ярче красного, что делает работу с разметкой более комфортной и расширяет диапазон.

        Комплектация:

        1. Лазерный нивелир.
        2. Сумка.
        3. Аккумуляторы 2 шт.
        4. Руководство пользователя.