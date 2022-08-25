Лазерный нивелир мультипризменный CONDTROL XLiner DUO
Арт. X30300020
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|77x113x131
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|50
- Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLiner DUO может проецировать одновременно две лазерных линии: вертикальную и горизонтальную. Линии будут видны на расстоянии 40-50 м. Степень пылевлагозащиты нивелира - IP54. Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту прибора от механических повреждений. Разметка под углом - 160 градусов. При использовании детектора максимальное рабочее расстояние увеличивается до 200 м.
Особенности и Преимущества:
- Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLiner DUO имеет два луча. Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
- Резиновые демпфирующие накладки по ребрам обеспечивают защиту прибора от ударов.
- Степень пылевлагозащиты - IP54.
- Яркие линии, которые видны на расстоянии 40-50 м.
- При использовании детектора максимальное рабочее расстояние увеличивается до 200 м.
- Работа при 0 градусов.
- Небольшой вес.
Комплектация:
- Поясная сумка.
- Мишень.
- Источники питания.
- Инструкция.