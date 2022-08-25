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Лазерный нивелир мультипризменный CONDTROL XLiner DUO
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир мультипризменный CONDTROL XLiner DUO
    Арт. X30300020
    5.0
    1
    Лазерный нивелир мультипризменный CONDTROL XLiner DUO

      Лазерный нивелир мультипризменный CONDTROL XLiner DUO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300020
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		77x113x131
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLiner DUO может проецировать одновременно две лазерных линии: вертикальную и горизонтальную. Линии будут видны на расстоянии 40-50 м. Степень пылевлагозащиты нивелира - IP54. Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту прибора от механических повреждений. Разметка под углом - 160 градусов. При использовании детектора максимальное рабочее расстояние увеличивается до 200 м.

        Особенности и Преимущества:

        • Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLiner DUO имеет два луча. Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
        • Резиновые демпфирующие накладки по ребрам обеспечивают защиту прибора от ударов.
        • Степень пылевлагозащиты - IP54.
        • Яркие линии, которые видны на расстоянии 40-50 м.
        • При использовании детектора максимальное рабочее расстояние увеличивается до 200 м.
        • Работа при 0 градусов.
        • Небольшой вес.

        Комплектация:

        1. Поясная сумка.
        2. Мишень.
        3. Источники питания.
        4. Инструкция.