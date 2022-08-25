Лазерный нивелир CONDTROL (Кондтрол) MX2 строит вертикальную и горизонтальную плоскость. Отличительная черта нового компактного лазерного нивелира CONDTROL MX2 - множество различных вариантов монтажа. Этот нивелир можно закрепить на потолочном или гипсокартонном профиле с помощью специального зажима (актуально, например, при монтаже подвесного потолка).Также в корпусе нивелира предусмотрен паз для ремешка (входит в комплект поставки) с помощью которого лазерный нивелир MX2 можно установить на вертикальной балке или профиле (колонне или стойке), наконец, его можно просто подвесить на гвоздь или саморез. Механизм самовыравнивания обеспечит точность построения даже в том случае, если нивелир установлен с небольшим наклоном. Также предусмотрено крепление лазерного нивелира на штативы 1/4” и 5/8”.Основные отличительные особенности:Множество различных вариантов монтажа лазерного нивелира CONDTROL MX2:• крепление на штативы 1/4” и 5/8”• специальный зажим для крепления нивелира на потолочном или гипсокартонном профиле• паз в корпусе для ремешка — нивелир можно установить на вертикальной балке или профиле• отверстие под гвоздь или саморез на задней стенке корпуса нивелира.Механизм самовыравнивания обеспечивает точность построения лазерных плоскостей.Комплект поставки:Лазерный нивелир CONDTROL MX2, сумка, хомуты, переходник с резьбой 5/8’’ на резьбу 1/4’’, руководство пользователя, элементы питания (2 шт).Технические характеристики:Точность, мм/м ± 0,3Диапазон работы, м 20Диапазон работы компенсатора, ° ± 4,5Угол развертки, ° 120Источник питания 2x1,5В AAГабаритные размеры, мм 98х104х65Вес, г 320