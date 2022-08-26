Лазерный нивелир CONDTROL ротационный AUTO ROTOLASER NEW
Арт. X30300033
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|180x122x225
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Возможность работы с приемником
|Нет
- Ротационный лазерный нивелир Condtrol AUTO ROTOLASER 1-3-009 применяется мастерами по отделке и ремонту квартир для построения проекций и отвесов в зенит и надир с автоматическим выравниванием. Точность измерений составляет 5 мм на 10 метров. Класс защиты IP54 обеспечивает возможность использования нивелира на открытых стройплощадках. Отличительной особенностью данного нивелира является проецирование горизонтальной линии на 360 градусов. Построение ведется в трех плоскостях X,Y,Z. Управление работой нивелира может осуществляться при помощи пульта дистанционного управления.
Особенности и Преимущества:
- Рукоятка ротационного лазерного нивелира Condtrol AUTO ROTOLASER 1-3-009 облегчает транспортировку прибора.
- Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.
- Возможно отключение режима самовыравнивания.
- Проецирование горизонтальной линии на 360 градусов.
- Точность (горизонталь): ± 10 секунд.
- Точность (вертикаль): ± 20 секунд.
- Нивелир оснащен трехмерным датчиком, обеспечивающим самовыравнивание и работу в плоскостях X,Y,Z.
- Автоматическая установка вертикали/горизонтали.
- Работа при -10 градусов.
- Функция сканирования: сектор сканирования 10°/30°/60°.
- Диапазон работы пульта дистанционного управления: 30 м.
- Возможна установка нивелира на штатив.
- Пыле- и влагозащищенный корпус.
- Регулируемая скорость вращения.
- Небольшой вес.
- Лазерный отвес.
- Яркая линия обеспечивается за счет трех секторов сканирования.
Комплектация:
- Детектор.
- Кронштейн крепления детектора.
- Пульт ДУ.
- Зарядное устройство.
- Мишень.
- Настраиваемая опора.
- Инструкция по эксплуатации.
- Кейс.