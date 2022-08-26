Лазерный нивелир CONDTROL ротационный AUTO ROTOLASER NEW

Особенности и Преимущества:

Рукоятка ротационного лазерного нивелира Condtrol AUTO ROTOLASER 1-3-009 облегчает транспортировку прибора.

Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.

Возможно отключение режима самовыравнивания.

Проецирование горизонтальной линии на 360 градусов.

Точность (горизонталь): ± 10 секунд.

Точность (вертикаль): ± 20 секунд.

Нивелир оснащен трехмерным датчиком, обеспечивающим самовыравнивание и работу в плоскостях X,Y,Z.

Автоматическая установка вертикали/горизонтали.

Работа при -10 градусов.

Функция сканирования: сектор сканирования 10°/30°/60°.

Диапазон работы пульта дистанционного управления: 30 м.

Возможна установка нивелира на штатив.

Пыле- и влагозащищенный корпус.

Регулируемая скорость вращения.

Небольшой вес.

Лазерный отвес.

Яркая линия обеспечивается за счет трех секторов сканирования.

Комплектация:

Детектор. Кронштейн крепления детектора. Пульт ДУ. Зарядное устройство. Мишень. Настраиваемая опора. Инструкция по эксплуатации. Кейс.

Ротационный лазерный нивелир Condtrol AUTO ROTOLASER 1-3-009 применяется мастерами по отделке и ремонту квартир для построения проекций и отвесов в зенит и надир с автоматическим выравниванием. Точность измерений составляет 5 мм на 10 метров. Класс защиты IP54 обеспечивает возможность использования нивелира на открытых стройплощадках. Отличительной особенностью данного нивелира является проецирование горизонтальной линии на 360 градусов. Построение ведется в трех плоскостях X,Y,Z. Управление работой нивелира может осуществляться при помощи пульта дистанционного управления.