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Лазерный нивелир CONDTROL ротационный AUTO ROTOLASER NEW
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир CONDTROL ротационный AUTO ROTOLASER NEW
    Арт. X30300033
    5.0
    1
    Лазерный нивелир CONDTROL ротационный AUTO ROTOLASER NEW

      Лазерный нивелир CONDTROL ротационный AUTO ROTOLASER NEW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300033
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		180x122x225
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Возможность работы с приемником
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ротационный лазерный нивелир Condtrol AUTO ROTOLASER 1-3-009 применяется мастерами по отделке и ремонту квартир для построения проекций и отвесов в зенит и надир с автоматическим выравниванием. Точность измерений составляет 5 мм на 10 метров. Класс защиты IP54 обеспечивает возможность использования нивелира на открытых стройплощадках. Отличительной особенностью данного нивелира является проецирование горизонтальной линии на 360 градусов. Построение ведется в трех плоскостях X,Y,Z. Управление работой нивелира может осуществляться при помощи пульта дистанционного управления.

        Особенности и Преимущества:

        • Рукоятка ротационного лазерного нивелира Condtrol AUTO ROTOLASER 1-3-009 облегчает транспортировку прибора.
        • Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.
        • Возможно отключение режима самовыравнивания.
        • Проецирование горизонтальной линии на 360 градусов.
        • Точность (горизонталь): ± 10 секунд.
        • Точность (вертикаль): ± 20 секунд.
        • Нивелир оснащен трехмерным датчиком, обеспечивающим самовыравнивание и работу в плоскостях X,Y,Z.
        • Автоматическая установка вертикали/горизонтали.
        • Работа при -10 градусов.
        • Функция сканирования: сектор сканирования 10°/30°/60°.
        • Диапазон работы пульта дистанционного управления: 30 м.
        • Возможна установка нивелира на штатив.
        • Пыле- и влагозащищенный корпус.
        • Регулируемая скорость вращения.
        • Небольшой вес.
        • Лазерный отвес.
        • Яркая линия обеспечивается за счет трех секторов сканирования.

        Комплектация:

        1. Детектор.
        2. Кронштейн крепления детектора.
        3. Пульт ДУ.
        4. Зарядное устройство.
        5. Мишень.
        6. Настраиваемая опора.
        7. Инструкция по эксплуатации.
        8. Кейс.