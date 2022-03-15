Мультипризменный лазерный уровень Condtrol Unix-2

Преимущества

Яркий, отлично видимый лазер (на расстоянии 40-50 м)

4 луча: 2 линии и 2 ортогональные точки

Развертка 160 градусов

Резиновый демпфер

Механизм самовыравнивания

Блокировка компенсатора для безопасной транспортировки

Исключительно малый вес - всего 0.49 кг

Мультипризменный лазерный нивелир CONDTROL UniX-2 строит лазерный крест вперед и две ортогональные точки. Сверху на корпусе имеется мембранная клавиатура, с помощью которой можно выставить необходимую комбинацию лучей. Угол развертки составляет 160 градусов. Модель имеет высокую степень пылевлагозащиты - IP54, что позволяет производить измерения в любых погодных условиях.