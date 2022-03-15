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Мультипризменный лазерный уровень Condtrol Unix-2
5.0
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Мультипризменный лазерный уровень Condtrol Unix-2
    Арт. X30300022
    5.0
    2
    Мультипризменный лазерный уровень Condtrol Unix-2
    Мультипризменный лазерный уровень Condtrol Unix-2
    Мультипризменный лазерный уровень Condtrol Unix-2
      Мультипризменный лазерный уровень Condtrol Unix-2
      Мультипризменный лазерный уровень Condtrol Unix-2
      Мультипризменный лазерный уровень Condtrol Unix-2

      Мультипризменный лазерный уровень Condtrol Unix-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30300022
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		130x90x120
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мультипризменный лазерный нивелир CONDTROL UniX-2 строит лазерный крест вперед и две ортогональные точки. Сверху на корпусе имеется мембранная клавиатура, с помощью которой можно выставить необходимую комбинацию лучей. Угол развертки составляет 160 градусов. Модель имеет высокую степень пылевлагозащиты - IP54, что позволяет производить измерения в любых погодных условиях.

        Преимущества

        • Яркий, отлично видимый лазер (на расстоянии 40-50 м)
        • 4 луча: 2 линии и 2 ортогональные точки
        • Развертка 160 градусов
        • Резиновый демпфер
        • Механизм самовыравнивания
        • Блокировка компенсатора для безопасной транспортировки
        • Исключительно малый вес - всего 0.49 кг