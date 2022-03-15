Мультипризменный лазерный уровень Condtrol Unix-2
Арт. X30300022
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|130x90x120
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Степень защиты
|IP 54
- Мультипризменный лазерный нивелир CONDTROL UniX-2 строит лазерный крест вперед и две ортогональные точки. Сверху на корпусе имеется мембранная клавиатура, с помощью которой можно выставить необходимую комбинацию лучей. Угол развертки составляет 160 градусов. Модель имеет высокую степень пылевлагозащиты - IP54, что позволяет производить измерения в любых погодных условиях.
Преимущества
- Яркий, отлично видимый лазер (на расстоянии 40-50 м)
- 4 луча: 2 линии и 2 ортогональные точки
- Развертка 160 градусов
- Резиновый демпфер
- Механизм самовыравнивания
- Блокировка компенсатора для безопасной транспортировки
- Исключительно малый вес - всего 0.49 кг