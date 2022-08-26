Преимущества

Мультипризменный лазерный нивелир имеет два луча.

Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.

Резиновые демпфирующие накладки по ребрам обеспечивают защиту прибора от ударов.

Яркие линии, которые видны на расстоянии 40-50 м.

При использовании детектора максимальное рабочее расстояние увеличивается до 200 м.

Работа при 0 градусов.

Небольшой вес.

Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLiner DUO может проецировать одновременно две лазерных линии: вертикальную и горизонтальную. Линии будут видны на расстоянии 40-50 м. Степень пылевлагозащиты нивелира - IP54. Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту прибора от механических повреждений. Разметка под углом - 160 градусов. При использовании детектора максимальное рабочее расстояние увеличивается до 200 м.