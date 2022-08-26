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Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Duo
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Duo
    Арт. X981184
    5.0
    1
    Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Duo

      Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Duo

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X981184
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		77x113x131
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLiner DUO может проецировать одновременно две лазерных линии: вертикальную и горизонтальную. Линии будут видны на расстоянии 40-50 м. Степень пылевлагозащиты нивелира - IP54. Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту прибора от механических повреждений. Разметка под углом - 160 градусов. При использовании детектора максимальное рабочее расстояние увеличивается до 200 м.

        Преимущества

        • Мультипризменный лазерный нивелир имеет два луча.
        • Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
        • Резиновые демпфирующие накладки по ребрам обеспечивают защиту прибора от ударов.
        • Яркие линии, которые видны на расстоянии 40-50 м.
        • При использовании детектора максимальное рабочее расстояние увеличивается до 200 м.
        • Работа при 0 градусов.
        • Небольшой вес.