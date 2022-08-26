Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Duo
Арт. X981184
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|77x113x131
|
Степень защиты
|IP 54
- Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLiner DUO может проецировать одновременно две лазерных линии: вертикальную и горизонтальную. Линии будут видны на расстоянии 40-50 м. Степень пылевлагозащиты нивелира - IP54. Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту прибора от механических повреждений. Разметка под углом - 160 градусов. При использовании детектора максимальное рабочее расстояние увеличивается до 200 м.
Преимущества
- Мультипризменный лазерный нивелир имеет два луча.
- Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
- Резиновые демпфирующие накладки по ребрам обеспечивают защиту прибора от ударов.
- Яркие линии, которые видны на расстоянии 40-50 м.
- При использовании детектора максимальное рабочее расстояние увеличивается до 200 м.
- Работа при 0 градусов.
- Небольшой вес.