Лазерный нивелир CST/berger LL20 F.034.063.0N8

Преимущества

Малый вес (600 г);

Возможность установки на штатив с резьбой 5/8";

Функция самонивелирования по горизонтали;

Защита от пыли и водяных брызг: IP 55;

Компактность и одна кнопка - для простоты эксплуатации;

Прочная конструкция - для использования на стройплощадках;

Высокая точность и большой рабочий диапазон при наружных работах.

Построитель плоскостей CST/berger LL 20 SET F0340630N8 самонивелируется в пределах ± 4 градусов. Благодаря прочной конструкции, устройство можно использовать на стройплощадках. Имеется резьба под штатив 5/8". Модель работает от 4 батареек 1,5-В-LR6 (AA). Время работы составляет 50 часов. Корпус нивелира надежно защищает важные элементы от влаги и пыли по стандарту IP55.