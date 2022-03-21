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Лазерный нивелир CST/berger LL20 F.034.063.0N8
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир CST/berger LL20 F.034.063.0N8
    Арт. X3030574
    5.0
    1
    Лазерный нивелир CST/berger LL20 F.034.063.0N8

      Лазерный нивелир CST/berger LL20 F.034.063.0N8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030574
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		CST/berger
      Габариты, мм
      		141x53x188
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Построитель плоскостей CST/berger LL 20 SET F0340630N8 самонивелируется в пределах ± 4 градусов. Благодаря прочной конструкции, устройство можно использовать на стройплощадках. Имеется резьба под штатив 5/8". Модель работает от 4 батареек 1,5-В-LR6 (AA). Время работы составляет 50 часов. Корпус нивелира надежно защищает важные элементы от влаги и пыли по стандарту IP55.

        Преимущества

        • Малый вес (600 г);
        • Возможность установки на штатив с резьбой 5/8";
        • Функция самонивелирования по горизонтали;
        • Защита от пыли и водяных брызг: IP 55;
        • Компактность и одна кнопка - для простоты эксплуатации;
        • Прочная конструкция - для использования на стройплощадках;
        • Высокая точность и большой рабочий диапазон при наружных работах.