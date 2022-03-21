Лазерный нивелир CST/berger LL20 F.034.063.0N8
Арт. X3030574
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|141x53x188
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Построитель плоскостей CST/berger LL 20 SET F0340630N8 самонивелируется в пределах ± 4 градусов. Благодаря прочной конструкции, устройство можно использовать на стройплощадках. Имеется резьба под штатив 5/8". Модель работает от 4 батареек 1,5-В-LR6 (AA). Время работы составляет 50 часов. Корпус нивелира надежно защищает важные элементы от влаги и пыли по стандарту IP55.
Преимущества
- Малый вес (600 г);
- Возможность установки на штатив с резьбой 5/8";
- Функция самонивелирования по горизонтали;
- Защита от пыли и водяных брызг: IP 55;
- Компактность и одна кнопка - для простоты эксплуатации;
- Прочная конструкция - для использования на стройплощадках;
- Высокая точность и большой рабочий диапазон при наружных работах.