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Лазерный построитель REDTRACE Combat
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный построитель REDTRACE Combat
    Арт. X3030887
    5.0
    1
    Лазерный построитель REDTRACE Combat

      Лазерный построитель REDTRACE Combat

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030887
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Redtrace
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень Redtrace COMBAT подвергся существенному улучшению в части точностных и эксплуатационных характеристик. Как и другие приборы Redtrace из серии "Защитники точности" он получил замок автокомпенсатора, корпус большей прочности, защиту от пыли и влаги и расширенный функционал (лазерный отвес и возможность построения 3-х плоскостей сделали COMBAT универсальным), а главное  высочайшую точность. Обновленный вариант прибора COMBAT - настоящий подарок строителям: одним прибором можно безошибочно решать большинство пространственных задач.

        Особенности и Преимущества:

        • Наивысшая точность среди приборов данного класса (прецизионные японские подшипники, винт точного наведения).
        • Система горизонтального бесконечного вращения нивелира (металлическое основание).
        • Высокая степень защиты от механических повреждений (корпус из ударопрочного пластика).

        Комплектация: 

        • Нивелир COMBAT.
        • Очки.
        • Элементы питания АА.
        • Кейс.
        • Инструкция.
        • Гарантийный талон.