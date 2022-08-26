Лазерный построитель REDTRACE Combat
Арт. X3030887
Характеристики
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Производитель
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень Redtrace COMBAT подвергся существенному улучшению в части точностных и эксплуатационных характеристик. Как и другие приборы Redtrace из серии "Защитники точности" он получил замок автокомпенсатора, корпус большей прочности, защиту от пыли и влаги и расширенный функционал (лазерный отвес и возможность построения 3-х плоскостей сделали COMBAT универсальным), а главное высочайшую точность. Обновленный вариант прибора COMBAT - настоящий подарок строителям: одним прибором можно безошибочно решать большинство пространственных задач.
Особенности и Преимущества:
- Наивысшая точность среди приборов данного класса (прецизионные японские подшипники, винт точного наведения).
- Система горизонтального бесконечного вращения нивелира (металлическое основание).
- Высокая степень защиты от механических повреждений (корпус из ударопрочного пластика).
Комплектация:
- Нивелир COMBAT.
- Очки.
- Элементы питания АА.
- Кейс.
- Инструкция.
- Гарантийный талон.