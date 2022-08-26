Лазерный построитель REDTRACE Combat

Особенности и Преимущества:

Наивысшая точность среди приборов данного класса (прецизионные японские подшипники, винт точного наведения).

Система горизонтального бесконечного вращения нивелира (металлическое основание).

Высокая степень защиты от механических повреждений (корпус из ударопрочного пластика).

Комплектация:

Нивелир COMBAT.

Очки.

Элементы питания АА.

Кейс.

Инструкция.

Гарантийный талон.

Лазерный уровень Redtrace COMBAT подвергся существенному улучшению в части точностных и эксплуатационных характеристик. Как и другие приборы Redtrace из серии "Защитники точности" он получил замок автокомпенсатора, корпус большей прочности, защиту от пыли и влаги и расширенный функционал (лазерный отвес и возможность построения 3-х плоскостей сделали COMBAT универсальным), а главное высочайшую точность. Обновленный вариант прибора COMBAT - настоящий подарок строителям: одним прибором можно безошибочно решать большинство пространственных задач.