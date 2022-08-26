Лазерный построитель плоскостей REDTRACE M923SL
Арт. X3030886
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|140x68x26
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Степень защиты
|IP X4
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Напряжение питания, В
|9
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Количество батареек, шт
|1
- Построитель плоскостей лазерный 6-лучевой REDTRACE M923SL предназначен для внутренних работ.
Особенности:
- Способен отстраивать 3 вертикальные с пересечением в зените и 2 горизонтальные с сектором в 240 градусов плоскости.
- Функция лазерного отвеса.
- Наличие горизонтального лимба.
- Возможность установки на штатив.
- Прибор оборудован пылезащищенными кнопками и влагопылезащитой стандарта IP54.
- Наличие замка компенсатора, защищающего от повреждений при переноске.
- Наличие световой сигнализации при разгоризонтировке.
- Компенсатор: магнитно-демпферный.
- Материал основания: металл.
Комплектация:
- Построитель плоскостей.
- Кейс алюминиевый.
- Очки.
- Зарядное устройство.