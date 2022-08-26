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Лазерный построитель плоскостей REDTRACE M923SL
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный построитель плоскостей REDTRACE M923SL
    Арт. X3030886
    5.0
    1
    Лазерный построитель плоскостей REDTRACE M923SL
    Лазерный построитель плоскостей REDTRACE M923SL
    Лазерный построитель плоскостей REDTRACE M923SL
      Лазерный построитель плоскостей REDTRACE M923SL
      Лазерный построитель плоскостей REDTRACE M923SL
      Лазерный построитель плоскостей REDTRACE M923SL

      Лазерный построитель плоскостей REDTRACE M923SL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030886
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Redtrace
      Габариты, мм
      		140x68x26
      Степень защиты
      		IP X4
      Напряжение питания, В
      		9
      Количество батареек, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Построитель плоскостей лазерный 6-лучевой REDTRACE M923SL предназначен для внутренних работ.

        Особенности:

        • Способен отстраивать 3 вертикальные с пересечением в зените и 2 горизонтальные с сектором в 240 градусов плоскости.
        • Функция лазерного отвеса.
        • Наличие горизонтального лимба.
        • Возможность установки на штатив.
        • Прибор оборудован пылезащищенными кнопками и влагопылезащитой стандарта IP54.
        • Наличие замка компенсатора, защищающего от повреждений при переноске.
        • Наличие световой сигнализации при разгоризонтировке.
        • Компенсатор: магнитно-демпферный.
        • Материал основания: металл.

        Комплектация:

        • Построитель плоскостей.
        • Кейс алюминиевый.
        • Очки.
        • Зарядное устройство.