Лазерный уровень ADA 2D Basic Level А00239 проецирует горизонтальную и вертикальную линии, а также лазерный отвес. Прибор обладает функцией самовыравнивания. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, луч начинает мигать и звучит характерный сигнал. Предварительная настройка точности установки осуществляется при помощи пузырькового уровня с подсветкой и встроенного в основание болтов. Основание является поворотным с делениями каждые 15 градусов, что делает возможным наведение вертикального луча в нужную сторону. Специальный индикатор предупреждает о низком заряде батареи.

Особенности и преимущества:

Широкая развертка лазерных лучей. Прибор строит две линии и лазерный отвес. Одну горизонтальную линию (угол развертки луча 180°!) и одну вертикальную линию (угол развертки луча 160°), «закидывая» вертикальный луч над собой на потолок. А также лазерный отвес.

Замок компенсатора. Самовыравнивающийся компенсатор оборудован замком для защиты от повреждения при транспортировке .При превышении угла наклона, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерный луч мигает и подается предупреждающий звуковой сигнал, что защитит от ошибок при разметке.

Работа под наклоном. При промежуточном положении замка компенсатора появляется возможность для разметки наклонных линий. Например при строительстве лестниц.

Микрометрический винт. Лазерный уровень оборудован поворотным основанием с делениями на 360°. Наведение вертикального луча в нужную сторону и на требуемую точку производится с помощью микрометрического винта. Это позволяет наводить гораздо удобнее и точнее, чем с нивелирами без лимба (поворотного основания).

Регулировка горизонтальной установки. Встроенные в основание регулировочные ножки позволят отрегулировать положение лазерного уровня на неровной поверхности при работе без штатива или штанги по пузырьковому уровню с подсветкой, встроенному в верхнюю часть корпуса.

Индикатор низкого заряда батарей. Контрольная лампочка загорается и подается предупреждающий звуковой сигнал в случае низкого заряда батарей.

Работа с приемником. Режим «D» переводит лучи в режим работы с приемником — в этом случае вы можете работать на улице или просто при ярком освещении, принимая луч лазерным приемником.

Комплектация: