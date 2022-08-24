Лазерный уровень ADA 2D Basic Level
Арт. geototal_99
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|225x170x190
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-5
- Лазерный уровень ADA 2D Basic Level А00239 проецирует горизонтальную и вертикальную линии, а также лазерный отвес. Прибор обладает функцией самовыравнивания. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, луч начинает мигать и звучит характерный сигнал. Предварительная настройка точности установки осуществляется при помощи пузырькового уровня с подсветкой и встроенного в основание болтов. Основание является поворотным с делениями каждые 15 градусов, что делает возможным наведение вертикального луча в нужную сторону. Специальный индикатор предупреждает о низком заряде батареи.
Особенности и преимущества:
- Широкая развертка лазерных лучей. Прибор строит две линии и лазерный отвес. Одну горизонтальную линию (угол развертки луча 180°!) и одну вертикальную линию (угол развертки луча 160°), «закидывая» вертикальный луч над собой на потолок. А также лазерный отвес.
- Замок компенсатора. Самовыравнивающийся компенсатор оборудован замком для защиты от повреждения при транспортировке .При превышении угла наклона, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерный луч мигает и подается предупреждающий звуковой сигнал, что защитит от ошибок при разметке.
- Работа под наклоном. При промежуточном положении замка компенсатора появляется возможность для разметки наклонных линий. Например при строительстве лестниц.
- Микрометрический винт. Лазерный уровень оборудован поворотным основанием с делениями на 360°. Наведение вертикального луча в нужную сторону и на требуемую точку производится с помощью микрометрического винта. Это позволяет наводить гораздо удобнее и точнее, чем с нивелирами без лимба (поворотного основания).
- Регулировка горизонтальной установки. Встроенные в основание регулировочные ножки позволят отрегулировать положение лазерного уровня на неровной поверхности при работе без штатива или штанги по пузырьковому уровню с подсветкой, встроенному в верхнюю часть корпуса.
- Индикатор низкого заряда батарей. Контрольная лампочка загорается и подается предупреждающий звуковой сигнал в случае низкого заряда батарей.
- Работа с приемником. Режим «D» переводит лучи в режим работы с приемником — в этом случае вы можете работать на улице или просто при ярком освещении, принимая луч лазерным приемником.
Комплектация:
- Лазерный нивелир.
- 3 батареи.
- Лазерная мишень с магнитным креплением.
- Инструкция.
- Лазерные очки.
- Сумка-чехол.