Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
Арт. geototal_91
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|270x270x290
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень ADA 3D Liner 2V - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах. Область применения - проецирование одной горизонтальной и двух перпендикулярных вертикальных плоскостей, а также отвеса вниз. В конструкции прибора предусмотрена регулируемая тренога с резиновыми накладками - для быстрой установки построителя на любых поверхностях.
Особенности и преимущества:
- Поворотом расположенного на корпусе тумблера устройство приводится в рабочее/нерабочее состояние и блокируется компенсатор - для безопасной транспортировки устройства.
- Прибор оснащен рукоятью - для удобной транспортировки.
- Перед включением функции самонивелирования, построитель можно предварительно выровнять по встроенному пузырьковому уровню.
- Поставляемая вместе с прибором регулируемая тренога придает устойчивость конструкции на различных поверхностях.
- Защита от пыли и влаги.
- Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± трех градусов.
- С помощью данной модели можно построить горизонтальную плоскость, две вертикальных плоскости, а также отвес вниз.
- Отключение свечения ненужных при работе линий для экономии заряда.
- Возможно крепление на штатив.
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча на больших расстояниях и при ярком свете.
- Точность позиционирования благодаря отвесу вниз и пересечению вертикальных плоскостей сверху.
- При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.
- Встроенный горизонтальный лимб - для наведения луча на нужный объект. Поворачивается прибор при помощи специального винта.
- Ножки построителя лазерных плоскостей ADA 3D Liner 2V А00131 оснащены резиновыми накладками - для аккуратной работы на чистовых поверхностях.
- Прибор оснащен специальным сигналом, который информирует оператора о том, что он забыл выключить прибор.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Батарейки.
- Лазерные очки.
- Винт-удлинитель.
- Магнитная мишень.
- Инструкция.
- Алюминиевый кейс.