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Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
    Арт. geototal_91
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
    Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
    Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
    Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
    Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
    Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
    Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
      Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
      Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
      Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
      Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
      Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
      Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V
      Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V

      Лазерный уровень ADA 3D LINER 2V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_91
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		270x270x290
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA 3D Liner 2V - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах. Область применения - проецирование одной горизонтальной и двух перпендикулярных вертикальных плоскостей, а также отвеса вниз. В конструкции прибора предусмотрена регулируемая тренога с резиновыми накладками - для быстрой установки построителя на любых поверхностях.

        Особенности и преимущества:

        • Поворотом расположенного на корпусе тумблера устройство приводится в рабочее/нерабочее состояние и блокируется компенсатор - для безопасной транспортировки устройства.
        • Прибор оснащен рукоятью - для удобной транспортировки.
        • Перед включением функции самонивелирования, построитель можно предварительно выровнять по встроенному пузырьковому уровню.
        • Поставляемая вместе с прибором регулируемая тренога придает устойчивость конструкции на различных поверхностях.
        • Защита от пыли и влаги.
        • Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± трех градусов.
        • С помощью данной модели можно построить горизонтальную плоскость, две вертикальных плоскости, а также отвес вниз.
        • Отключение свечения ненужных при работе линий для экономии заряда.
        • Возможно крепление на штатив.
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча на больших расстояниях и при ярком свете.
        • Точность позиционирования благодаря отвесу вниз и пересечению вертикальных плоскостей сверху.
        • При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.
        • Встроенный горизонтальный лимб - для наведения луча на нужный объект. Поворачивается прибор при помощи специального винта.
        • Ножки построителя лазерных плоскостей ADA 3D Liner 2V А00131 оснащены резиновыми накладками - для аккуратной работы на чистовых поверхностях.
        • Прибор оснащен специальным сигналом, который информирует оператора о том, что он забыл выключить прибор.

        Комплектация:

        • Лазерный уровень.
        • Батарейки.
        • Лазерные очки.
        • Винт-удлинитель.
        • Магнитная мишень.
        • Инструкция.
        • Алюминиевый кейс.