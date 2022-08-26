Лазерный уровень ADA 3D Liner 2V - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах. Область применения - проецирование одной горизонтальной и двух перпендикулярных вертикальных плоскостей, а также отвеса вниз. В конструкции прибора предусмотрена регулируемая тренога с резиновыми накладками - для быстрой установки построителя на любых поверхностях.

Особенности и преимущества:

Поворотом расположенного на корпусе тумблера устройство приводится в рабочее/нерабочее состояние и блокируется компенсатор - для безопасной транспортировки устройства.

Прибор оснащен рукоятью - для удобной транспортировки.

Перед включением функции самонивелирования, построитель можно предварительно выровнять по встроенному пузырьковому уровню.

Поставляемая вместе с прибором регулируемая тренога придает устойчивость конструкции на различных поверхностях.

Защита от пыли и влаги.

Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± трех градусов.

С помощью данной модели можно построить горизонтальную плоскость, две вертикальных плоскости, а также отвес вниз.

Отключение свечения ненужных при работе линий для экономии заряда.

Возможно крепление на штатив.

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча на больших расстояниях и при ярком свете.

Точность позиционирования благодаря отвесу вниз и пересечению вертикальных плоскостей сверху.

При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.

Встроенный горизонтальный лимб - для наведения луча на нужный объект. Поворачивается прибор при помощи специального винта.

Ножки построителя лазерных плоскостей ADA 3D Liner 2V А00131 оснащены резиновыми накладками - для аккуратной работы на чистовых поверхностях.

Прибор оснащен специальным сигналом, который информирует оператора о том, что он забыл выключить прибор.

Комплектация: