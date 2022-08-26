Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER
Арт. geototal_187
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|153x223
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень ADA 6D Maxliner - это самовыравнивающийся прибор, сконструированный для работ в помещениях и на открытых площадках. С помощью данной модели можно проецировать одну полную горизонтальную и две полные вертикальные плоскости, а также точку отвеса вниз. Предварительно выровнять прибор легко и просто благодаря встроенной треноге и пузырьковому уровню.
Особенности и преимущества:
- Защита от влаги и пыли IP54.
- Возможна работа от зарядного устройства для продолжительных работ без замены батарей.
- Выбор включенных лазерных линий для экономии заряда: одна вертикальная плоскость, две противоположных вертикальных плоскости, четыре вертикальных плоскости под 90° друг к другу, одна горизонтальная плоскость с разверткой 120°(работает один горизонтальный излучатель), горизонтальная плоскость с разверткой 360°(работают все три горизонтальных излучателя).
- Автоматическое выравнивание в пределах ±3.5 градусов.
- С помощью данной модели можно построить полную горизонтальную плоскость, две полные перпендикулярные вертикальные плоскости, а также точку отвеса вниз.
- Возможно крепление построителя лазерных плоскостей ADA 6D Maxliner на штатив.
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.
- Точность позиционирования благодаря отвесу вниз, пересечению вертикальных плоскостей в верхней точке и градуированному горизонтальному лимбу.
- При невозможности самовыравнивания срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.
- Перед включением функции самонивелирования, построитель необходимо выровнять по встроенному пузырьковому уровню.
- Индикатор заряда аккумулятора информирует о необходимости его замены.
Комплектация:
- Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER.
- Аккумуляторы.
- Магнитная мишень.
- Переходник для установки на штатив с становым винтом 5/8".
- Лазерные очки.
- Блок питания.
- Алюминиевый кейс.