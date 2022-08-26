Особенности и преимущества:

Защита от влаги и пыли IP54.

Возможна работа от зарядного устройства для продолжительных работ без замены батарей.

Выбор включенных лазерных линий для экономии заряда: одна вертикальная плоскость, две противоположных вертикальных плоскости, четыре вертикальных плоскости под 90° друг к другу, одна горизонтальная плоскость с разверткой 120°(работает один горизонтальный излучатель), горизонтальная плоскость с разверткой 360°(работают все три горизонтальных излучателя).

Автоматическое выравнивание в пределах ±3.5 градусов.

С помощью данной модели можно построить полную горизонтальную плоскость, две полные перпендикулярные вертикальные плоскости, а также точку отвеса вниз.

Возможно крепление построителя лазерных плоскостей ADA 6D Maxliner на штатив.

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.

Точность позиционирования благодаря отвесу вниз, пересечению вертикальных плоскостей в верхней точке и градуированному горизонтальному лимбу.

При невозможности самовыравнивания срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.

Перед включением функции самонивелирования, построитель необходимо выровнять по встроенному пузырьковому уровню.

Индикатор заряда аккумулятора информирует о необходимости его замены.

Комплектация:

Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER. Аккумуляторы. Магнитная мишень. Переходник для установки на штатив с становым винтом 5/8". Лазерные очки. Блок питания. Алюминиевый кейс.

Лазерный уровень ADA 6D Maxliner - это самовыравнивающийся прибор, сконструированный для работ в помещениях и на открытых площадках. С помощью данной модели можно проецировать одну полную горизонтальную и две полные вертикальные плоскости, а также точку отвеса вниз. Предварительно выровнять прибор легко и просто благодаря встроенной треноге и пузырьковому уровню.