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Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER
    Арт. geototal_187
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER
    Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER
    Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER
    Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER
      Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER
      Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER
      Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER
      Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER

      Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_187
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		153x223
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA 6D Maxliner - это самовыравнивающийся прибор, сконструированный для работ в помещениях и на открытых площадках. С помощью данной модели можно проецировать одну полную горизонтальную и две полные вертикальные плоскости, а также точку отвеса вниз. Предварительно выровнять прибор легко и просто благодаря встроенной треноге и пузырьковому уровню.

        Особенности и преимущества:

        • Защита от влаги и пыли IP54.
        • Возможна работа от зарядного устройства для продолжительных работ без замены батарей.
        • Выбор включенных лазерных линий для экономии заряда: одна вертикальная плоскость, две противоположных вертикальных плоскости, четыре вертикальных плоскости под 90° друг к другу, одна горизонтальная плоскость с разверткой 120°(работает один горизонтальный излучатель), горизонтальная плоскость с разверткой 360°(работают все три горизонтальных излучателя).
        • Автоматическое выравнивание в пределах ±3.5 градусов.
        • С помощью данной модели можно построить полную горизонтальную плоскость, две полные перпендикулярные вертикальные плоскости, а также точку отвеса вниз.
        • Возможно крепление построителя лазерных плоскостей ADA 6D Maxliner на штатив.
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.
        • Точность позиционирования благодаря отвесу вниз, пересечению вертикальных плоскостей в верхней точке и градуированному горизонтальному лимбу.
        • При невозможности самовыравнивания срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.
        • Перед включением функции самонивелирования, построитель необходимо выровнять по встроенному пузырьковому уровню.
        • Индикатор заряда аккумулятора информирует о необходимости его замены.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень ADA 6D MAXLINER.
        2. Аккумуляторы.
        3. Магнитная мишень.
        4. Переходник для установки на штатив с становым винтом 5/8".
        5. Лазерные очки.
        6. Блок питания.
        7. Алюминиевый кейс.