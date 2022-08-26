Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 Green ULTIMATE EDITION
Арт. geototal_689
Характеристики
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Производитель
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-5
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Напряжение питания, В
|1.5
- Нивелир лазерный ADA CUBE 2-360 Green Ultimate Edition - это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальный луч проецируется на 360°. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.
Особенности и преимущества:
- Яркий зеленый луч. Главное отличие ADA CUBE 2-360 Green от других лазерных уровней это использование зеленого лазерного излучателя. Зеленый луч отлично подходит для разметки при ярком свете. Зеленую лазерную линию очень хорошо видно по сравнению с красной при равных условиях освещенности.
- Удобная разметка. Уровень проецирует горизонтальную и вертикальную линии на 360. При включении вертикальной линии получаются две перекрещивающиеся под углом 90 проекции (лазерный крест). Эти лазерные кресты можно использовать для переноса точек, например, с одной стены на другую.
- Точное выравнивание. Выравнивание уровня автоматическое. ADA CUBE 2-360 Green отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0.3 миллиметра на метр.
- Две точки крепления. ADA CUBE 2-360 Green можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Одна резьба расположена на задней стенке прибора, вторая — снизу. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.
- Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке перил лестницы.
- Защищенный корпус. Весь корпус ADA CUBE 2-360 Green имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.
- Универсальное крепление. Крепление служит для размещения нивелира на стене, штативе и металлических поверхностях. Крепление выполнено из металла в форме уголка.
- Элевационный штатив. Легкий алюминиевый штатив с выдвижной колонкой для установки уровня на высоте от 35 до 110 см. Подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 25 см. Штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте.
- Лазерные очки. Необходимы для улучшения видимости лазерного луча. Особенно когда лазерный луч виден, но очень плохо. Например при ярком дневном освещении.
- Пластиковый кейс. Жесткий пластиковый кейс для удобного хранения и транспортировки всего комплекта. Все под рукой.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Кейс.
- Штатив.
- Универсальное крепление.
- Лазерные очки.
- Батареи.
- Инструкция.