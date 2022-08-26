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Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 Green ULTIMATE EDITION
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 Green ULTIMATE EDITION
    Арт. geototal_689
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 Green ULTIMATE EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 Green ULTIMATE EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 Green ULTIMATE EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 Green ULTIMATE EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 Green ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 Green ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 Green ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 Green ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 Green ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 Green ULTIMATE EDITION

      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 Green ULTIMATE EDITION

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_689
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-5
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Нивелир лазерный ADA CUBE 2-360 Green Ultimate Edition - это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальный луч проецируется на 360°. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.

        Особенности и преимущества:

        • Яркий зеленый луч. Главное отличие ADA CUBE 2-360 Green от других лазерных уровней это использование зеленого лазерного излучателя. Зеленый луч отлично подходит для разметки при ярком свете. Зеленую лазерную линию очень хорошо видно по сравнению с красной при равных условиях освещенности.
        • Удобная разметка. Уровень проецирует горизонтальную и вертикальную линии на 360. При включении вертикальной линии получаются две перекрещивающиеся под углом 90 проекции (лазерный крест). Эти лазерные кресты можно использовать для переноса точек, например, с одной стены на другую.
        • Точное выравнивание. Выравнивание уровня автоматическое. ADA CUBE 2-360 Green отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0.3 миллиметра на метр.
        • Две точки крепления. ADA CUBE 2-360 Green можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Одна резьба расположена на задней стенке прибора, вторая — снизу. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.
        • Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке перил лестницы.
        • Защищенный корпус. Весь корпус ADA CUBE 2-360 Green имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.
        • Универсальное крепление. Крепление служит для размещения нивелира на стене, штативе и металлических поверхностях. Крепление выполнено из металла в форме уголка. 
        • Элевационный штатив. Легкий алюминиевый штатив с выдвижной колонкой для установки уровня на высоте от 35 до 110 см. Подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 25 см. Штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте.
        • Лазерные очки. Необходимы для улучшения видимости лазерного луча. Особенно когда лазерный луч виден, но очень плохо. Например при ярком дневном освещении.
        • Пластиковый кейс. Жесткий пластиковый кейс для удобного хранения и транспортировки всего комплекта. Все под рукой.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Кейс.
        3. Штатив.
        4. Универсальное крепление.
        5. Лазерные очки.
        6. Батареи.
        7. Инструкция.