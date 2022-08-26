Особенности и преимущества:

Лазерный нивелир с помощью конусной призмы проецирует две линии с разверткой на 360 градусов. Это позволяет получать взаимно перпендикулярные плоскости для хорошей наглядности и удобной работы.

Самовыравнивающийся построитель плоскости с маятниковым компенсатором не допускает отклонения от зафиксированного положения более чем на 3°. А для построения наклонных линий маятник можно заблокировать, и тогда лазерный нивелир не будет подавать сигнал об ошибке. Эта функция придется крайне полезной, например, при монтаже лестниц или навесной мебели.

Прибор очень прост в управлении. Большая кнопка с надежным фиксатором включает и выключает его, а в промежуточном положении блокирует маятник. Две крупные клавиши отвечают за включение приемника и выбор рабочего луча, позволяя использовать их вместе, либо по отдельности.

Корпус надежно защищен от проникновения пыли и воздействия влаги. А резиновые накладки с выступами обеспечивают хорошую защиту от механических воздействий, предотвращающую выход из строя лазерного нивелира при случайном падении.

Две резьбы на задней части корпуса позволяют закрепить лазерный нивелир на штатив или на подручные объекты, используя специальное зажимное крепление. Вы сможете установить прибор в удобном месте на площадке и плавно регулировать высоту его расположения.

Комплектация:

Нивелир лазерный ADA CUBE 2-360 HOME EDITION. Универсальное крепление. Чехол. Батареи. Лазерные очки. Магнитная мишень. Инструкция.

Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION – функциональный прибор для точной разметки, предназначенный как для частной, так и профессиональной эксплуатации. Построитель плоскостей прекрасно найдет применение при монтаже потолков, окон и дверей, прокладки инженерных коммуникаций, установке направляющих, поклейке обоев, развешивании картин или зеркал.