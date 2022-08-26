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Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION
    Арт. geototal_654
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION

      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_654
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		100x100x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION – функциональный прибор для точной разметки, предназначенный как для частной, так и профессиональной эксплуатации. Построитель плоскостей прекрасно найдет применение при монтаже потолков, окон и дверей, прокладки инженерных коммуникаций, установке направляющих, поклейке обоев, развешивании картин или зеркал.

        Особенности и преимущества:

        • Лазерный нивелир с помощью конусной призмы проецирует две линии с разверткой на 360 градусов. Это позволяет получать взаимно перпендикулярные плоскости для хорошей наглядности и удобной работы.
        • Самовыравнивающийся построитель плоскости с маятниковым компенсатором не допускает отклонения от зафиксированного положения более чем на 3°. А для построения наклонных линий маятник можно заблокировать, и тогда лазерный нивелир не будет подавать сигнал об ошибке. Эта функция придется крайне полезной, например, при монтаже лестниц или навесной мебели.
        • Прибор очень прост в управлении. Большая кнопка с надежным фиксатором включает и выключает его, а в промежуточном положении блокирует маятник. Две крупные клавиши отвечают за включение приемника и выбор рабочего луча, позволяя использовать их вместе, либо по отдельности.
        • Корпус надежно защищен от проникновения пыли и воздействия влаги. А резиновые накладки с выступами обеспечивают хорошую защиту от механических воздействий, предотвращающую выход из строя лазерного нивелира при случайном падении.
        • Две резьбы на задней части корпуса позволяют закрепить лазерный нивелир на штатив или на подручные объекты, используя специальное зажимное крепление. Вы сможете установить прибор в удобном месте на площадке и плавно регулировать высоту его расположения.

        Комплектация:

        1. Нивелир лазерный ADA CUBE 2-360 HOME EDITION.
        2. Универсальное крепление.
        3. Чехол.
        4. Батареи.
        5. Лазерные очки.
        6. Магнитная мишень.
        7. Инструкция.