Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION
Арт. geototal_654
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|100x100x65
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-5
- Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 HOME EDITION – функциональный прибор для точной разметки, предназначенный как для частной, так и профессиональной эксплуатации. Построитель плоскостей прекрасно найдет применение при монтаже потолков, окон и дверей, прокладки инженерных коммуникаций, установке направляющих, поклейке обоев, развешивании картин или зеркал.
Особенности и преимущества:
- Лазерный нивелир с помощью конусной призмы проецирует две линии с разверткой на 360 градусов. Это позволяет получать взаимно перпендикулярные плоскости для хорошей наглядности и удобной работы.
- Самовыравнивающийся построитель плоскости с маятниковым компенсатором не допускает отклонения от зафиксированного положения более чем на 3°. А для построения наклонных линий маятник можно заблокировать, и тогда лазерный нивелир не будет подавать сигнал об ошибке. Эта функция придется крайне полезной, например, при монтаже лестниц или навесной мебели.
- Прибор очень прост в управлении. Большая кнопка с надежным фиксатором включает и выключает его, а в промежуточном положении блокирует маятник. Две крупные клавиши отвечают за включение приемника и выбор рабочего луча, позволяя использовать их вместе, либо по отдельности.
- Корпус надежно защищен от проникновения пыли и воздействия влаги. А резиновые накладки с выступами обеспечивают хорошую защиту от механических воздействий, предотвращающую выход из строя лазерного нивелира при случайном падении.
- Две резьбы на задней части корпуса позволяют закрепить лазерный нивелир на штатив или на подручные объекты, используя специальное зажимное крепление. Вы сможете установить прибор в удобном месте на площадке и плавно регулировать высоту его расположения.
Комплектация:
- Нивелир лазерный ADA CUBE 2-360 HOME EDITION.
- Универсальное крепление.
- Чехол.
- Батареи.
- Лазерные очки.
- Магнитная мишень.
- Инструкция.