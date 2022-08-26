Лазерный уровень ADA CUBE 360 BASIC EDITION

Особенности и преимущества:

Удобная разметка. Уровень проецирует горизонтальную 360 и вертикальную линии. Больше нет необходимости при горизонтальной разметке вращать прибор. Достаточно установить ADA CUBE 360 на выбранной высоте. Горизонтальный луч будет по всему периметру. При включении вертикальной линии получается перекрещивающиеся под углом 90 проекция (лазерный крест). Лазерные линии можно поочередно отключать оставляя только необходимую для работы.

Точное выравнивание. Выравнивание уровня автоматическое. ADA CUBE 360 отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0,3 миллиметра на метр.

Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 20 метров до 70.

Две точки крепления. ADA CUBE 360 можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Одна резьба расположена на задней стенке прибора, вторая — снизу. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.

Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке перил лестницы.

Защищенный корпус. Весь корпус ADA CUBE 360 имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.

Комплектация:

Лазерный уровень. Батареи. Инструкция.

Нивелир лазерный ADA CUBE 360 BASIC EDITION - это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.