Лазерный уровень ADA CUBE 360 Green ULTIMATE EDITION

Особенности и преимущества:

Яркий зеленый луч. Главное отличие ADA CUBE 360 Green от других лазерных уровней - это использование зеленого лазерного излучателя. Зеленый луч отлично подходит для разметки при ярком свете. Зеленую лазерную линию видно более четко в сравнении с красной при равных условиях освещенности.

Удобная разметка. Уровень проецирует горизонтальную и вертикальную линии на 360. При включении вертикальной линии получаются две перекрещивающиеся под углом 90 проекции (лазерный крест). Эти лазерные кресты можно использовать для переноса точек, например, с одной стены на другую.

Точное выравнивание. Выравнивание уровня автоматическое. ADA CUBE 360 Green отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0,3 миллиметра на метр.

Две точки крепления. ADA CUBE 360 Green можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Одна резьба расположена на задней стенке прибора, вторая — снизу. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.

Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном.

Защищенный корпус. Весь корпус ADA CUBE 360 Green имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.

Универсальное крепление. Крепление служит для размещения нивелира на стене, штативе и металлических поверхностях. Крепление выполнено из металла в форме уголка. На одной из его сторон располагаются резьба под штатив 5/8 дюйма с переходником, магниты для крепления на металлических поверхностях, отверстие под винт для крепления на вертикальных поверхностях. На другой стороне расположен крепежный винт с резьбой 1/4 дюйма для соединения с нивелиром.

Элевационный штатив. Легкий алюминиевый штатив с выдвижной колонкой для установки уровня на высоте от 35 до 110 см. Подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 25 см. Штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте.

Лазерные очки. Необходимы для улучшения видимости лазерного луча. Особенно когда лазерный луч виден, но очень плохо. Например при ярком дневном освещении.

Пластиковый кейс. Жесткий пластиковый кейс для удобного хранения и транспортировки всего комплекта.

Комплектация:

Лазерный уровень. Штатив. Универсальное крепление. Кейс. Лазерные очки. Батарейки. Лазерная мишень. Инструкция по применению.

Лазерный уровень ADA CUBE 360 Green – это инструмент, идеально подходящий при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальный луч проецируется на 360°.