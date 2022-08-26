Лазерный уровень ADA Cube 3D Home Edition А00383 проецирует 3 лазерные линии: одну горизонтальную и две вертикальные. Прибор имеет две кнопки, с помощью которых осуществляется его включение/выключение и разблокировка. Корпус в виде куба с резиновыми вставками - для комфортной работы. Построитель выравнивается автоматически. Если его наклон превышает 3°, то раздается звуковой сигнал. Максимальная дальность измерения составляет 20 м. Данная модель поставляется с универсальным креплением. В сумке-чехле удобно хранить и транспортировать прибор.

Особенности и преимущества:

Пересекающиеся вертикальные плоскости под 90°. С помощью вертикальных линий пересекающихся под прямым углом (угол между вертикальными лазерными плоскостями 90°) можно быстро планировать деление помещений, строить перегородки, производить укладку напольной плитки и т.д.

Экономия заряда батареи. Неиспользуемые лазерные линии можно отключать для экономии заряда батарей. Для этого на боковой грани расположена кнопка выбора лучей.

Скрытая функция "Режим работы с приемником".

Сверхпрочный корпус. Корпус выполнен в виде куба, имеет прочную структуру. Резиновые части защитят инструмент от повреждений. Благодаря ребристой поверхности, прибор не выскользнет из ваших рук.

Простое управление. Включение и разблокирование одной кнопкой. ADA CUBE 3D выравнивается автоматически. Максимальное наклон прибора при работе должен быть не более 3°. При большем наклоне - раздаться звуковой сигнал. Резьба 1/4" на нижней грани прибора позволяет установить его на штатив или универсальное крепление.

Универсальное крепление ADA Universal Clamp. Надежная стальная прищепка с поворотным винтом для крепления к поверхности под любым углом.

Комплектация: