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Лазерный уровень ADA CUBE 3D HOME EDITION
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE 3D HOME EDITION
    Арт. geototal_583
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE 3D HOME EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 3D HOME EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 3D HOME EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 3D HOME EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 3D HOME EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 3D HOME EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 3D HOME EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 3D HOME EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 3D HOME EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 3D HOME EDITION

      Лазерный уровень ADA CUBE 3D HOME EDITION

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_583
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		65x65x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA Cube 3D Home Edition А00383 проецирует 3 лазерные линии: одну горизонтальную и две вертикальные. Прибор имеет две кнопки, с помощью которых осуществляется его включение/выключение и разблокировка. Корпус в виде куба с резиновыми вставками - для комфортной работы. Построитель выравнивается автоматически. Если его наклон превышает 3°, то раздается звуковой сигнал. Максимальная дальность измерения составляет 20 м. Данная модель поставляется с универсальным креплением. В сумке-чехле удобно хранить и транспортировать прибор.

        Особенности и преимущества:

        • Пересекающиеся вертикальные плоскости под 90°. С помощью вертикальных линий пересекающихся под прямым углом (угол между вертикальными лазерными плоскостями 90°) можно быстро планировать деление помещений, строить перегородки, производить укладку напольной плитки и т.д. 
        • Экономия заряда батареи. Неиспользуемые лазерные линии можно отключать для экономии заряда батарей. Для этого на боковой грани расположена кнопка выбора лучей. 
        • Скрытая функция "Режим работы с приемником". 
        • Сверхпрочный корпус. Корпус выполнен в виде куба, имеет прочную структуру. Резиновые части защитят инструмент от повреждений. Благодаря ребристой поверхности, прибор не выскользнет из ваших рук.
        • Простое управление. Включение и разблокирование одной кнопкой. ADA CUBE 3D выравнивается автоматически. Максимальное наклон прибора при работе должен быть не более 3°. При большем наклоне - раздаться звуковой сигнал. Резьба 1/4" на нижней грани прибора позволяет установить его на штатив или универсальное крепление.
        • Универсальное крепление ADA Universal Clamp. Надежная стальная прищепка с поворотным винтом для крепления к поверхности под любым углом. 

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Универсальное крепление.
        3. Батареи.
        4. Инструкция.
        5. Сумка-чехол.