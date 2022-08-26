Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION
    Арт. geototal_585
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION

      Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_585
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		65x65x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION - компактный самовыравнивающийся лазерный уровень (лазерный нивелир), проецирует одну горизонтальную и две вертикальные линии. С помощью ADA Cube 3D вы можете сделать точную разметку, для того, чтобы: ровно повесить полку или картину на стене, поклеить обои, проложить электропроводку, установить направляющие для подвесного потолка и так далее.

        Особенности и преимущества:

        • Включение и разблокировка построителя осуществляется удобной, большой кнопкой. Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.
        • Прибор разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях. Он имеет прочный корпус с резиновыми накладки со всех сторон, что позволяет выдерживать удары, падения и т.д.
        • Устройство очень компактное - размер грани составляет всего 65 мм. К тому же оно очень легкое. Благодаря этому работать очень комфортно.
        • В комплект поставки входит легкий алюминиевый штатив, который обеспечит высокую устойчивость инструмента и, соответственно, точность измерений. Он регулируется по высоте от 35 до 110 см.
        • В комплект поставки входит кейс, в котором удобно хранить и транспортировать построитель лазерных плоскостей ADA Cube 3D Basic Edition, а также принадлежности.
        • О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация.
        • Защита от пыли и влаги.
        • Удобный корпус в виде куба.
        • Малый вес.
        • Дополнительная вертикальная линия.
        • Резьба в основании прибора позволяет устанавливать его на штатив или универсальное крепление.
        • Отключаемые лазерные линии - для экономии батареи.
        • Богатая комплектация.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Штатив.
        3. Универсальное крепление ADA Universal Clamp.
        4. Батареи.
        5. Очки.
        6. Инструкция.
        7. Пластиковый кейс.