Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION
Арт. geototal_585
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|65x65x65
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION - компактный самовыравнивающийся лазерный уровень (лазерный нивелир), проецирует одну горизонтальную и две вертикальные линии. С помощью ADA Cube 3D вы можете сделать точную разметку, для того, чтобы: ровно повесить полку или картину на стене, поклеить обои, проложить электропроводку, установить направляющие для подвесного потолка и так далее.
Особенности и преимущества:
- Включение и разблокировка построителя осуществляется удобной, большой кнопкой. Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.
- Прибор разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях. Он имеет прочный корпус с резиновыми накладки со всех сторон, что позволяет выдерживать удары, падения и т.д.
- Устройство очень компактное - размер грани составляет всего 65 мм. К тому же оно очень легкое. Благодаря этому работать очень комфортно.
- В комплект поставки входит легкий алюминиевый штатив, который обеспечит высокую устойчивость инструмента и, соответственно, точность измерений. Он регулируется по высоте от 35 до 110 см.
- В комплект поставки входит кейс, в котором удобно хранить и транспортировать построитель лазерных плоскостей ADA Cube 3D Basic Edition, а также принадлежности.
- О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация.
- Защита от пыли и влаги.
- Удобный корпус в виде куба.
- Малый вес.
- Дополнительная вертикальная линия.
- Резьба в основании прибора позволяет устанавливать его на штатив или универсальное крепление.
- Отключаемые лазерные линии - для экономии батареи.
- Богатая комплектация.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Штатив.
- Универсальное крепление ADA Universal Clamp.
- Батареи.
- Очки.
- Инструкция.
- Пластиковый кейс.