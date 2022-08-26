Особенности и преимущества:

Включение и разблокировка построителя осуществляется удобной, большой кнопкой. Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.

Прибор разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях. Он имеет прочный корпус с резиновыми накладки со всех сторон, что позволяет выдерживать удары, падения и т.д.

Устройство очень компактное - размер грани составляет всего 65 мм. К тому же оно очень легкое. Благодаря этому работать очень комфортно.

В комплект поставки входит легкий алюминиевый штатив, который обеспечит высокую устойчивость инструмента и, соответственно, точность измерений. Он регулируется по высоте от 35 до 110 см.

В комплект поставки входит кейс, в котором удобно хранить и транспортировать построитель лазерных плоскостей ADA Cube 3D Basic Edition, а также принадлежности.

О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация.

Защита от пыли и влаги.

Удобный корпус в виде куба.

Малый вес.

Дополнительная вертикальная линия.

Резьба в основании прибора позволяет устанавливать его на штатив или универсальное крепление.

Отключаемые лазерные линии - для экономии батареи.

Богатая комплектация.

Комплектация:

Лазерный уровень. Штатив. Универсальное крепление ADA Universal Clamp. Батареи. Очки. Инструкция. Пластиковый кейс.

Лазерный уровень ADA CUBE 3D ULTIMATE EDITION - компактный самовыравнивающийся лазерный уровень (лазерный нивелир), проецирует одну горизонтальную и две вертикальные линии. С помощью ADA Cube 3D вы можете сделать точную разметку, для того, чтобы: ровно повесить полку или картину на стене, поклеить обои, проложить электропроводку, установить направляющие для подвесного потолка и так далее.