Лазерный уровень ADA CUBE BASIC EDITION
Арт. geototal_529
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|65x65x65
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень ADA CUBE BASIC EDITION - это самовыравнивающийся прибор с простой системой управления. Он позволяет выполнять любую работу с разметкой: поклеить обои, ровно повесить полку, картину, установить направляющие для гипсокартонных конструкций и многое другое. Его конструкция выдерживает эксплуатацию даже в агрессивных условиях. Резиновые накладки со всех сторон уберегают от повреждений. Данная модель проецирует перпендикулярные, четкие лазерные линии в форме креста. Угол развертки составляет 100°.
Особенности и Преимущества:
- Прибор разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях. Он имеет со всех сторон резиновые накладки, что позволяет выдерживать удары, падения и т.д.
- Включение и разблокировка построителя лазерных плоскостей ADA Cube Basic Edition А00341 осуществляется удобной, большой кнопкой. Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.
- Лазерные линии четкие и яркие.
- Прибор отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве.
- Профессиональный прибор.
- Защита от пыли и влаги: IP 54.
- Автоматическое выравнивание.
- О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация.
- Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°.
- При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в 1 см от прибора.
- Удобный корпус в виде куба.
- Размер грани всего 6.5 см.
- Резьба 1/4" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на фото-штатив или универсальное крепление.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- 3 батарейки.
- Инструкция.
- Упаковка.