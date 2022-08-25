Лазерный уровень ADA CUBE BASIC EDITION - это самовыравнивающийся прибор с простой системой управления. Он позволяет выполнять любую работу с разметкой: поклеить обои, ровно повесить полку, картину, установить направляющие для гипсокартонных конструкций и многое другое. Его конструкция выдерживает эксплуатацию даже в агрессивных условиях. Резиновые накладки со всех сторон уберегают от повреждений. Данная модель проецирует перпендикулярные, четкие лазерные линии в форме креста. Угол развертки составляет 100°.

Особенности и Преимущества:

Прибор разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях. Он имеет со всех сторон резиновые накладки, что позволяет выдерживать удары, падения и т.д.

Включение и разблокировка построителя лазерных плоскостей ADA Cube Basic Edition А00341 осуществляется удобной, большой кнопкой. Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.

Лазерные линии четкие и яркие.

Прибор отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве.

Профессиональный прибор.

Защита от пыли и влаги: IP 54.

Автоматическое выравнивание.

О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация.

Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°.

При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в 1 см от прибора.

Удобный корпус в виде куба.

Размер грани всего 6.5 см.

Резьба 1/4" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на фото-штатив или универсальное крепление.

Комплектация: