Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION

Нивелир лазерный ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION - компактный профессиональный лазерный уровень от компании ADA. Минимальные размеры. Удобный корпус в форме куба. Размер грани всего 6.5 см.

Особенности и преимущества:

Прибор разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях. Он имеет со всех сторон резиновые накладки, что позволяет выдерживать удары, падения и т.д.

Включение и разблокировка построителя лазерных плоскостей ADA Cube Professional Edition осуществляется удобной, большой кнопкой.

Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.

Лазерные линии четкие и яркие. Прибор отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве.

Профессиональный прибор.

Защита от пыли и влаги.

Автоматическое выравнивание.

О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация.

Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°.

Чёткие лазерные линии.

Угол развертки 100°.

При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в 1 см от прибора.

Удобный корпус в виде куба.

Резьба в основании прибора позволяет устанавливать уровень на фото-штатив или универсальное крепление.

Комплектация: