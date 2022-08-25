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Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION
4.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION
    Арт. geototal_531
    4.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION

      Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_531
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		65x65x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Нивелир лазерный ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION - компактный профессиональный лазерный уровень от компании ADA. Минимальные размеры. Удобный корпус в форме куба. Размер грани всего 6.5 см.

        Особенности и преимущества:

        • Прибор разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях. Он имеет со всех сторон резиновые накладки, что позволяет выдерживать удары, падения и т.д.
        • Включение и разблокировка построителя лазерных плоскостей ADA Cube Professional Edition осуществляется удобной, большой кнопкой.
        • Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.
        • Лазерные линии четкие и яркие. Прибор отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве.
        • Профессиональный прибор.
        • Защита от пыли и влаги.
        • Автоматическое выравнивание.
        • О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация.
        • Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°.
        • Чёткие лазерные линии.
        • Угол развертки 100°.
        • При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в 1 см от прибора.
        • Удобный корпус в виде куба.
        • Резьба в основании прибора позволяет устанавливать уровень на фото-штатив или универсальное крепление.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Штатив.
        3. Батареи.
        4. Инструкция.
        5. Сумка-чехол.