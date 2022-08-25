Лазерный уровень ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION
Арт. geototal_531
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|65x65x65
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Нивелир лазерный ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION - компактный профессиональный лазерный уровень от компании ADA. Минимальные размеры. Удобный корпус в форме куба. Размер грани всего 6.5 см.
Особенности и преимущества:
- Прибор разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях. Он имеет со всех сторон резиновые накладки, что позволяет выдерживать удары, падения и т.д.
- Включение и разблокировка построителя лазерных плоскостей ADA Cube Professional Edition осуществляется удобной, большой кнопкой.
- Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.
- Лазерные линии четкие и яркие. Прибор отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве.
- Профессиональный прибор.
- Защита от пыли и влаги.
- Автоматическое выравнивание.
- О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация.
- Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°.
- Чёткие лазерные линии.
- Угол развертки 100°.
- При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в 1 см от прибора.
- Удобный корпус в виде куба.
- Резьба в основании прибора позволяет устанавливать уровень на фото-штатив или универсальное крепление.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Штатив.
- Батареи.
- Инструкция.
- Сумка-чехол.