Особенности и Преимущества:

Отлично подходит для укладки керамической плитки, оклейки стен обоями, монтажа оборудования и т.д.

Посредством мембранной клавиатуры осуществляется выбор проецируемых плоскостей и режима работы - с приемником или без.

Включатель лазерного уровня совмещен с замком блокировки маятника, что исключает возможность его поверждения во время транспортировки.

Корпус выполнен из ударопрочного пластика, что делает его устойчивым к механическим повреждениям.

Широкая подошва лазерного нивелира ADA Phantom 2D А00216 обеспечивает устойчивое положение во время замеров.

Форма корпуса удобная для хвата одной рукой.

С помощью специального крепления в комплекте возможно крепление прибора к стене.

Угол развертки: горизонталь 120 градусов, вертикаль - 170 градусов.

Комплектация:

Лазерный уровень. Комплект батарей. Лазерная мишень. Настенное крепление. Инструкция на русском языке. Сумка-чехол.

Лазерный уровень ADA Phantom 2D А00216 строит горизонтальную и вертикальную линии, образуя крест. Для удобства и экономии заряда батареи можно включить проецирование только одной из линий. Также имеется функция самовыравнивания, отключаемая вручную. Это дает возможность разметки наклонных линий, например при строительстве лестниц. Корпус инструмента выполнен из ударопрочного пластика, имеет удобную форму для хвата руки. С помощью настенного крепления в комплекте прибор можно располагать на стенах для осуществления более удобных оператору замеров.