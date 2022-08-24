Лазерный уровень ADA Phantom 2D PROFESSIONAL EDITION
Арт. geototal_755
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|100x120x80
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|45
- Построитель лазерных плоскостей ADA Phantom 2D Professional Edition А00493 проецирует горизонтальную и вертикальную линии, образуя крест. Он пригодится при установке мебели, укладке плитки, оклейке стен обоями и прочих рабочих операциях. Для эксплуатации на улице предусмотрен режим работы с приемником - в этом случае улучшается видимость луча и увеличивается дальность измерения. Модель комплектуется штативом с резьбой 1/4", использование которого позволит произвести точную разметку подоконников, потолочных конструкций, выключателей и розеток.
Особенности и Преимущества:
- Посредством мембранной клавиатуры осуществляется выбор режима работы и количества проецируемых плоскостей.
- Включатель прибора совмещен с замком блокировки маятника, что исключает возможность его повреждения во время транспортировки.
- Корпус выполнен из ударопрочного пластика, что повышает его устойчивость к механическим повреждениям.
- Форма корпуса удобная для хвата одной рукой.
- Угол развертки луча 180 градусов по горизонтали.
- Широкое основание не позволит прибору упасть на бок.
- С помощью элевационного штатива производить замеры можно гораздо точнее и удобнее.
- Для удобства работы и экономии заряда батарей можно работать только с горизонтальной или вертикальной линией.
- Чехол обеспечит удобство при хранении и транспортировке прибора.
Комплектация:
- Построитель плоскостей.
- Штатив элевационный.
- Батареи.
- Инструкция.
- Чехол.