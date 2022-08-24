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Лазерный уровень ADA Phantom 2D PROFESSIONAL EDITION
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA Phantom 2D PROFESSIONAL EDITION
    Арт. geototal_755
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA Phantom 2D PROFESSIONAL EDITION
    Лазерный уровень ADA Phantom 2D PROFESSIONAL EDITION
    Лазерный уровень ADA Phantom 2D PROFESSIONAL EDITION
    Лазерный уровень ADA Phantom 2D PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA Phantom 2D PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA Phantom 2D PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA Phantom 2D PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA Phantom 2D PROFESSIONAL EDITION

      Лазерный уровень ADA Phantom 2D PROFESSIONAL EDITION

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_755
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		100x120x80
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Построитель лазерных плоскостей ADA Phantom 2D Professional Edition А00493 проецирует горизонтальную и вертикальную линии, образуя крест. Он пригодится при установке мебели, укладке плитки, оклейке стен обоями и прочих рабочих операциях. Для эксплуатации на улице предусмотрен режим работы с приемником - в этом случае улучшается видимость луча и увеличивается дальность измерения. Модель комплектуется штативом с резьбой 1/4", использование которого позволит произвести точную разметку подоконников, потолочных конструкций, выключателей и розеток.

        Особенности и Преимущества:

        • Посредством мембранной клавиатуры осуществляется выбор режима работы и количества проецируемых плоскостей.
        • Включатель прибора совмещен с замком блокировки маятника, что исключает возможность его повреждения во время транспортировки.
        • Корпус выполнен из ударопрочного пластика, что повышает его устойчивость к механическим повреждениям.
        • Форма корпуса удобная для хвата одной рукой.
        • Угол развертки луча 180 градусов по горизонтали.
        • Широкое основание не позволит прибору упасть на бок.
        • С помощью элевационного штатива производить замеры можно гораздо точнее и удобнее.
        • Для удобства работы и экономии заряда батарей можно работать только с горизонтальной или вертикальной линией.
        • Чехол обеспечит удобство при хранении и транспортировке прибора.

        Комплектация:

        1. Построитель плоскостей.
        2. Штатив элевационный.
        3. Батареи.
        4. Инструкция.
        5. Чехол.