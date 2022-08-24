Лазерный уровень ADA Phantom 2D PROFESSIONAL EDITION

Особенности и Преимущества:

Посредством мембранной клавиатуры осуществляется выбор режима работы и количества проецируемых плоскостей.

Включатель прибора совмещен с замком блокировки маятника, что исключает возможность его повреждения во время транспортировки.

Корпус выполнен из ударопрочного пластика, что повышает его устойчивость к механическим повреждениям.

Форма корпуса удобная для хвата одной рукой.

Угол развертки луча 180 градусов по горизонтали.

Широкое основание не позволит прибору упасть на бок.

С помощью элевационного штатива производить замеры можно гораздо точнее и удобнее.

Для удобства работы и экономии заряда батарей можно работать только с горизонтальной или вертикальной линией.

Чехол обеспечит удобство при хранении и транспортировке прибора.

Комплектация:

Построитель плоскостей. Штатив элевационный. Батареи. Инструкция. Чехол.

Построитель лазерных плоскостей ADA Phantom 2D Professional Edition А00493 проецирует горизонтальную и вертикальную линии, образуя крест. Он пригодится при установке мебели, укладке плитки, оклейке стен обоями и прочих рабочих операциях. Для эксплуатации на улице предусмотрен режим работы с приемником - в этом случае улучшается видимость луча и увеличивается дальность измерения. Модель комплектуется штативом с резьбой 1/4", использование которого позволит произвести точную разметку подоконников, потолочных конструкций, выключателей и розеток.