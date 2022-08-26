Лазерный уровень ADA PRO Liner 2V
Арт. geototal_697
Характеристики
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Производитель
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
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Напряжение питания, В
|1.5
- Лазерный уровень ADA PROLiner 2V– лазерный уровень для профессионального использования в строительстве и ремонте. Используется при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.
Особенности и преимущества:
- ADA PROLiner 2V используются яркие лазерные излучатели. Уровень проецирует горизонтальную лазерную линию 140. Для вертикальной разметки можно поочередно включать вертикальные лазерные линии.
- Механизм ADA PROLiner 2V специально спроектирован для максимальной устойчивости к тяжелым условиям эксплуатации на строительной площадке. Лёгкая и одновременно прочная металлическая конструкция механизмов уровня сводит к минимуму возможные повреждения при падении.
- Выравнивание лазерных линий происходит автоматически при включении уровня.
- Лазерный уровень ADA PROLiner 2V отличается высокой точностью – погрешность составляет не более 0.2 миллиметра на метр.
- ADA PROLiner 2V имеет специальный режим: работа с приемником. Приемник LR-60 обнаруживает лазерную линию на дистанции до 70 метров.
- Для хранения и транспортировки ADA ADA PROLiner 2V комплектуется высокопрочным пластиковым кейсом. Кейс усилен ребрами жесткости и легко выдерживает удары, падения и различные весовые нагрузки.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Лазерные очки.
- Лазерная мишень.
- Винт-удлинитель.
- Держатель батареек.
- Батарейки.
- Кейс транспортировочный.
- Инструкция по применению.