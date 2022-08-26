Лазерный уровень ADA PRO Liner 2V

Особенности и преимущества:

ADA PROLiner 2V используются яркие лазерные излучатели. Уровень проецирует горизонтальную лазерную линию 140. Для вертикальной разметки можно поочередно включать вертикальные лазерные линии.

Механизм ADA PROLiner 2V специально спроектирован для максимальной устойчивости к тяжелым условиям эксплуатации на строительной площадке. Лёгкая и одновременно прочная металлическая конструкция механизмов уровня сводит к минимуму возможные повреждения при падении.

Выравнивание лазерных линий происходит автоматически при включении уровня.

Лазерный уровень ADA PROLiner 2V отличается высокой точностью – погрешность составляет не более 0.2 миллиметра на метр.

ADA PROLiner 2V имеет специальный режим: работа с приемником. Приемник LR-60 обнаруживает лазерную линию на дистанции до 70 метров.

Для хранения и транспортировки ADA ADA PROLiner 2V комплектуется высокопрочным пластиковым кейсом. Кейс усилен ребрами жесткости и легко выдерживает удары, падения и различные весовые нагрузки.

Комплектация:

Лазерный уровень. Лазерные очки. Лазерная мишень. Винт-удлинитель. Держатель батареек. Батарейки. Кейс транспортировочный. Инструкция по применению.

Лазерный уровень ADA PROLiner 2V– лазерный уровень для профессионального использования в строительстве и ремонте. Используется при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.