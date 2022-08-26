Лазерный уровень ADA PROLiner 4V

Нивелир лазерный ADA PROLiner 4V - лазерный уровень для профессионального использования в строительстве и ремонте. Используется при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.

Особенности и Преимущества:

Яркие лазерные лучи. Уровень проецирует горизонтальную лазерную линию 140.

Противоударный, точный механизм.

Высокоточное автоматическое выравнивание.

Противоударный корпус.

Поворотное основание.

Работа под наклоном.

Режим работы с приемником.

Крепление прибора на штатив.

Литиевая батарея.

Элевационный штатив с дополнительными секциями.

Профессиональный пластиковый кейс, для хранения и транспортировки.

Комплектация: