Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
Арт. geototal_702
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|140x132x160
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set– лазерный уровень для профессионального использования в строительстве и ремонте. Используется при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.
Особенности и преимущества:
- Яркие лазерные лучи. Уровень проецирует горизонтальную лазерную линию 140.
- Противоударный, точный механизм.
- Высокоточное автоматическое выравнивание.
- Противоударный корпус.
- Поворотное основание.
- Работа под наклоном.
- Режим работы с приемником.
- Крепление прибора на штатив.
- Литиевая батарея.
- Элевационный штатив с дополнительными секциями.
- Профессиональный пластиковый кейс, для хранения и транспортировки.
Комплектация:
- Лазерный нивелир.
- Лазерные очки.
- Держатель батареек.
- Батарейки.
- Литий-ионные аккумулятор.
- Зарядное устройство.
- Элевационный штатив.
- 3 дополнительные секции к штативу.
- Кейс транспортировочный.
- Инструкция.