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Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
    Арт. geototal_702
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
    Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
    Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
    Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
    Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
    Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
    Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
    Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
    Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
    Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
    Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
      Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
      Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
      Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
      Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
      Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
      Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
      Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
      Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
      Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
      Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set
      Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set

      Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_702
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		140x132x160
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA PROLiner 4V Set– лазерный уровень для профессионального использования в строительстве и ремонте. Используется при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.

        Особенности и преимущества:

        • Яркие лазерные лучи. Уровень проецирует горизонтальную лазерную линию 140.
        • Противоударный, точный механизм. 
        • Высокоточное автоматическое выравнивание.
        • Противоударный корпус. 
        • Поворотное основание. 
        • Работа под наклоном. 
        • Режим работы с приемником. 
        • Крепление прибора на штатив.
        • Литиевая батарея. 
        • Элевационный штатив с дополнительными секциями. 
        • Профессиональный пластиковый кейс, для хранения и транспортировки.

        Комплектация:

        1. Лазерный нивелир.
        2. Лазерные очки.
        3. Держатель батареек.
        4. Батарейки.
        5. Литий-ионные аккумулятор.
        6. Зарядное устройство.
        7. Элевационный штатив.
        8. 3 дополнительные секции к штативу.
        9. Кейс транспортировочный.
        10. Инструкция.