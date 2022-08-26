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Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
    Арт. geototal_693
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
    Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
      Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360

      Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_693
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		65x65x45
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA TOPLINER 3-360 – лазерный уровень с максимальными возможностями на сегодняшний день. Три взаимно перпендикулярные линии позволяют выполнить абсолютно любую разметку. Для построения замкнутых линий (360°) используется специальный излучатель. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

        Особенности и преимущества:

        • Удобная разметка. Уровень проецирует одну горизонтальную и две вертикальных линии. Все линии имеют развертку 360°. Луч для разметки будет видно в любой точке. 
        • Точное выравнивание. Выравнивание прибора автоматическое. ADA TOPLINER 3-360 отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0.2 миллиметра на метр.
        • Специальная конструкция подвеса. Маятниковый механизм максимально устойчив к ударам. Дополнительный каркас в корпусе сводит к минимуму последствия случайных падений. Плюс такая конструкция позволила значительно уменьшить размеры корпуса по сравнению с аналогами.
        • Литиевый аккумулятор. Уровень работает от литий-ионного аккумулятора повышенной емкости — 3300 mA. Время работы при всех включенных лазерных излучателях до 8 часов.
        • Работа от зарядного устройства. Если аккумулятор полностью разрядился, уровень ADA TOPLINER 3-360 может работать от зарядного устройства включенного в бытовую сеть.
        • Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 20 метров до 50.
        • Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке лестницы.
        • Многофункциональное крепление. ADA TOPLINER 3-360 можно крепить к штативу при помощи резьбового соединения 1/4 или 5/8 дюйма. Одна резьба расположена на приборе, вторая — на многофункциональном креплении. На этом креплении можно вращать уровень на 360°. Точное наведение вертикальных линий осуществляется при помощи микрометрических винтов. Максимальный угол точного наведения: ±10° от первоначального положения.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Поворотное крепление.
        3. Лазерные очки.
        4. Литий-ионный аккумулятор.
        5. Зарядное устройство.
        6. Магнитная мишень.
        7. Инструкция по применению.
        8. Кейс.