Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360
Арт. geototal_693
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|65x65x45
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень ADA TOPLINER 3-360 – лазерный уровень с максимальными возможностями на сегодняшний день. Три взаимно перпендикулярные линии позволяют выполнить абсолютно любую разметку. Для построения замкнутых линий (360°) используется специальный излучатель. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.
Особенности и преимущества:
- Удобная разметка. Уровень проецирует одну горизонтальную и две вертикальных линии. Все линии имеют развертку 360°. Луч для разметки будет видно в любой точке.
- Точное выравнивание. Выравнивание прибора автоматическое. ADA TOPLINER 3-360 отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0.2 миллиметра на метр.
- Специальная конструкция подвеса. Маятниковый механизм максимально устойчив к ударам. Дополнительный каркас в корпусе сводит к минимуму последствия случайных падений. Плюс такая конструкция позволила значительно уменьшить размеры корпуса по сравнению с аналогами.
- Литиевый аккумулятор. Уровень работает от литий-ионного аккумулятора повышенной емкости — 3300 mA. Время работы при всех включенных лазерных излучателях до 8 часов.
- Работа от зарядного устройства. Если аккумулятор полностью разрядился, уровень ADA TOPLINER 3-360 может работать от зарядного устройства включенного в бытовую сеть.
- Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 20 метров до 50.
- Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке лестницы.
- Многофункциональное крепление. ADA TOPLINER 3-360 можно крепить к штативу при помощи резьбового соединения 1/4 или 5/8 дюйма. Одна резьба расположена на приборе, вторая — на многофункциональном креплении. На этом креплении можно вращать уровень на 360°. Точное наведение вертикальных линий осуществляется при помощи микрометрических винтов. Максимальный угол точного наведения: ±10° от первоначального положения.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Поворотное крепление.
- Лазерные очки.
- Литий-ионный аккумулятор.
- Зарядное устройство.
- Магнитная мишень.
- Инструкция по применению.
- Кейс.