Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360

Особенности и преимущества:

Удобная разметка. Уровень проецирует одну горизонтальную и две вертикальных линии. Все линии имеют развертку 360°. Луч для разметки будет видно в любой точке.

Точное выравнивание. Выравнивание прибора автоматическое. ADA TOPLINER 3-360 отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0.2 миллиметра на метр.

Специальная конструкция подвеса. Маятниковый механизм максимально устойчив к ударам. Дополнительный каркас в корпусе сводит к минимуму последствия случайных падений. Плюс такая конструкция позволила значительно уменьшить размеры корпуса по сравнению с аналогами.

Литиевый аккумулятор. Уровень работает от литий-ионного аккумулятора повышенной емкости — 3300 mA. Время работы при всех включенных лазерных излучателях до 8 часов.

Работа от зарядного устройства. Если аккумулятор полностью разрядился, уровень ADA TOPLINER 3-360 может работать от зарядного устройства включенного в бытовую сеть.

Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 20 метров до 50.

Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке лестницы.

Многофункциональное крепление. ADA TOPLINER 3-360 можно крепить к штативу при помощи резьбового соединения 1/4 или 5/8 дюйма. Одна резьба расположена на приборе, вторая — на многофункциональном креплении. На этом креплении можно вращать уровень на 360°. Точное наведение вертикальных линий осуществляется при помощи микрометрических винтов. Максимальный угол точного наведения: ±10° от первоначального положения.

Комплектация:

Лазерный уровень. Поворотное крепление. Лазерные очки. Литий-ионный аккумулятор. Зарядное устройство. Магнитная мишень. Инструкция по применению. Кейс.

Лазерный уровень ADA TOPLINER 3-360 – лазерный уровень с максимальными возможностями на сегодняшний день. Три взаимно перпендикулярные линии позволяют выполнить абсолютно любую разметку. Для построения замкнутых линий (360°) используется специальный излучатель. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.