Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V
Арт. geototal_701
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|140x132x180
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V – профессиональный лазерный уровень для использования в строительстве и ремонте. ADA ULTRALiner 360 2V единственный прибор с поворотным основанием и комбинированной разверткой лазерных лучей: круговая горизонтальная линия 360°, лазерный отвес (точка), плюс перпендикулярные вертикальные линии. Такая компоновка лазерных линий является оригинальной и наиболее полной. Благодаря этому прибор имеет максимальный функционал и подходит для всех видов разметочных работ.
Особенности и преимущества:
- Уровень проецирует яркие, тонкие линии. ADA ULTRALiner 360 2V можно установить в любом месте.
- Механизм ADA ULTRALiner 360 2V специально спроектирован для максимальной устойчивости к тяжелым условиям эксплуатации на строительной площадке. Лёгкая и одновременно прочная металлическая конструкция механизмов уровня сводит к минимуму возможные повреждения при падении.
- Выравнивание лазерных линий происходит автоматически при включении уровня.
- В основании корпуса расположена поворотная часть для плавного и точного наведения вертикальных линий.
- Переключатель блокировки имеет промежуточное положение. Лазерные линии будут проецироваться с необходимым наклоном.
- ADA ULTRALiner 360 2V имеет специальный режим: работа с приемником. Приемник LR-60 обнаруживает лазерную линию на дистанции до 70 метров.
- Для хранения и транспортировки ADA ULTRALiner 360 2V комплектуется высокопрочным пластиковым кейсом. Кейс усилен ребрами жесткости и легко выдерживает удары, падения и различные весовые нагрузки.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Лазерные очки.
- Лазерная мишень.
- Винт-удлинитель.
- Держатель батареек.
- Батарейки.
- Кейс транспортировочный.
- Инструкция.