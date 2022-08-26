Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V – профессиональный лазерный уровень для использования в строительстве и ремонте. ADA ULTRALiner 360 2V единственный прибор с поворотным основанием и комбинированной разверткой лазерных лучей: круговая горизонтальная линия 360°, лазерный отвес (точка), плюс перпендикулярные вертикальные линии. Такая компоновка лазерных линий является оригинальной и наиболее полной. Благодаря этому прибор имеет максимальный функционал и подходит для всех видов разметочных работ.

Особенности и преимущества:

Уровень проецирует яркие, тонкие линии. ADA ULTRALiner 360 2V можно установить в любом месте.

Механизм ADA ULTRALiner 360 2V специально спроектирован для максимальной устойчивости к тяжелым условиям эксплуатации на строительной площадке. Лёгкая и одновременно прочная металлическая конструкция механизмов уровня сводит к минимуму возможные повреждения при падении.

Выравнивание лазерных линий происходит автоматически при включении уровня.

В основании корпуса расположена поворотная часть для плавного и точного наведения вертикальных линий.

Переключатель блокировки имеет промежуточное положение. Лазерные линии будут проецироваться с необходимым наклоном.

ADA ULTRALiner 360 2V имеет специальный режим: работа с приемником. Приемник LR-60 обнаруживает лазерную линию на дистанции до 70 метров.

Для хранения и транспортировки ADA ULTRALiner 360 2V комплектуется высокопрочным пластиковым кейсом. Кейс усилен ребрами жесткости и легко выдерживает удары, падения и различные весовые нагрузки.

Комплектация: