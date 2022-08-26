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Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V
    Арт. geototal_701
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V

      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_701
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		140x132x180
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V – профессиональный лазерный уровень для использования в строительстве и ремонте. ADA ULTRALiner 360 2V единственный прибор с поворотным основанием и комбинированной разверткой лазерных лучей: круговая горизонтальная линия 360°, лазерный отвес (точка), плюс перпендикулярные вертикальные линии. Такая компоновка лазерных линий является оригинальной и наиболее полной. Благодаря этому прибор имеет максимальный функционал и подходит для всех видов разметочных работ.

        Особенности и преимущества:

        • Уровень проецирует яркие, тонкие линии. ADA ULTRALiner 360 2V можно установить в любом месте. 
        • Механизм ADA ULTRALiner 360 2V специально спроектирован для максимальной устойчивости к тяжелым условиям эксплуатации на строительной площадке. Лёгкая и одновременно прочная металлическая конструкция механизмов уровня сводит к минимуму возможные повреждения при падении.
        • Выравнивание лазерных линий происходит автоматически при включении уровня. 
        • В основании корпуса расположена поворотная часть для плавного и точного наведения вертикальных линий. 
        • Переключатель блокировки имеет промежуточное положение. Лазерные линии будут проецироваться с необходимым наклоном. 
        • ADA ULTRALiner 360 2V имеет специальный режим: работа с приемником. Приемник LR-60 обнаруживает лазерную линию на дистанции до 70 метров.
        • Для хранения и транспортировки ADA ULTRALiner 360 2V комплектуется высокопрочным пластиковым кейсом. Кейс усилен ребрами жесткости и легко выдерживает удары, падения и различные весовые нагрузки.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Лазерные очки.
        3. Лазерная мишень.
        4. Винт-удлинитель.
        5. Держатель батареек.
        6. Батарейки.
        7. Кейс транспортировочный.
        8. Инструкция.