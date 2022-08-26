Особенности и преимущества:

Работа под наклоном.

Автоматическое выравнивание в пределах ±3 градусов.

Поворотное основание, маятник, механизм фиксаций маятника , рамная конструкция, несущая маятник выполнены из металла - для долгого срока службы.

Резьба 5/8" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на штатив.

Автоматическая блокировка компенсатора при выключении питания.

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.

При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.

Кейс - для удобства хранения и транспортировки прибора и принадлежностей.

Комплектация:

Лазерный нивелир ADA ULTRALiner 360 4V. Винт удлинитель 5/8. Мишень. Лазерные очки. Держатель батареек. 4 батарейки АА. Инструкция. Кейс.

Лазерный уровень ADA ULTRALINER 360 4V строит четыре вертикальные линии (сходятся в крест над прибором), одну горизонтальную линию и точку отвеса. Предусмотрена функция самовыравнивания для более точных замеров. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, раздается звуковой сигнал. Модель работает от 4 батареек, а также можно подключать её к электросети через зарядное устройство (в таком случае батарейки необходимо извлечь).