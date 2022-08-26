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Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V
    Арт. geototal_704
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V

      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_704
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		140x132x180
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA ULTRALINER 360 4V строит четыре вертикальные линии (сходятся в крест над прибором), одну горизонтальную линию и точку отвеса. Предусмотрена функция самовыравнивания для более точных замеров. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, раздается звуковой сигнал. Модель работает от 4 батареек, а также можно подключать её к электросети через зарядное устройство (в таком случае батарейки необходимо извлечь). 

        Особенности и преимущества:

        • Работа под наклоном.
        • Автоматическое выравнивание в пределах ±3 градусов.
        • Поворотное основание, маятник, механизм фиксаций маятника , рамная конструкция, несущая маятник выполнены из металла - для долгого срока службы.
        • Резьба 5/8" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на штатив.
        • Автоматическая блокировка компенсатора при выключении питания.
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.
        • При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки прибора и принадлежностей. 

        Комплектация:

        1. Лазерный нивелир ADA ULTRALiner 360 4V.
        2. Винт удлинитель 5/8.
        3. Мишень.
        4. Лазерные очки.
        5. Держатель батареек.
        6. 4 батарейки АА.
        7. Инструкция.
        8. Кейс.