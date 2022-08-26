Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V
Арт. geototal_704
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|140x132x180
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень ADA ULTRALINER 360 4V строит четыре вертикальные линии (сходятся в крест над прибором), одну горизонтальную линию и точку отвеса. Предусмотрена функция самовыравнивания для более точных замеров. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, раздается звуковой сигнал. Модель работает от 4 батареек, а также можно подключать её к электросети через зарядное устройство (в таком случае батарейки необходимо извлечь).
Особенности и преимущества:
- Работа под наклоном.
- Автоматическое выравнивание в пределах ±3 градусов.
- Поворотное основание, маятник, механизм фиксаций маятника , рамная конструкция, несущая маятник выполнены из металла - для долгого срока службы.
- Резьба 5/8" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на штатив.
- Автоматическая блокировка компенсатора при выключении питания.
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.
- При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки прибора и принадлежностей.
Комплектация:
- Лазерный нивелир ADA ULTRALiner 360 4V.
- Винт удлинитель 5/8.
- Мишень.
- Лазерные очки.
- Держатель батареек.
- 4 батарейки АА.
- Инструкция.
- Кейс.