Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set

Построитель лазерных плоскостей ADA ULTRALINER 360 4V Set А00477 имеет поворотное основание и комбинированную развертку лучей. Прибор разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях: он имеет противоударный корпус. Рекомендуется работать в лазерных очках (входят в комплект), которые улучшают видимость луча при работе на дальних дистанциях и слишком ярком свете. Модель поставляется в высокопрочном пластиковом кейсе.

Особенности и преимущества:

Регулируемая тренога придает устойчивость конструкции на различных поверхностях.

Прибор оснащен рукоятью - для удобной транспортировки.

С помощью пузырькового уровня можно быстро и просто ровно установить устройство относительно горизонтальной плоскости.

Лазерные линии четкие и яркие. Прибор отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве.

В комплект поставки входит штатив оригинальной конструкции: чтобы увеличить его высоту используются 3 дополнительные секции. Максимальная высота подъема нивелира составляет 3.4 метра.

Кейс обеспечивает удобное хранение и транспортировку построителя лазерных плоскостей ADA ULTRALINER 360 4V Set А00477.

Малый вес.

Работа под наклоном.

Автоматическое выравнивание в пределах ±3 градусов.

Поворотное основание, маятник, механизм фиксаций маятника, рамная конструкция, несущая маятник выполнены из металла - для долгого срока службы.

Резьба 5/8" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на штатив.

Автоматическая блокировка компенсатора при выключении питания.

Литиевый аккумулятор повышенной емкости с зарядным устройством в комплекте.

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.

При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.

Богатая комплектация.

Комплектация: