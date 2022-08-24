Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
Арт. geototal_705
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|140x132x180
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Построитель лазерных плоскостей ADA ULTRALINER 360 4V Set А00477 имеет поворотное основание и комбинированную развертку лучей. Прибор разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях: он имеет противоударный корпус. Рекомендуется работать в лазерных очках (входят в комплект), которые улучшают видимость луча при работе на дальних дистанциях и слишком ярком свете. Модель поставляется в высокопрочном пластиковом кейсе.
Особенности и преимущества:
- Регулируемая тренога придает устойчивость конструкции на различных поверхностях.
- Прибор оснащен рукоятью - для удобной транспортировки.
- С помощью пузырькового уровня можно быстро и просто ровно установить устройство относительно горизонтальной плоскости.
- Лазерные линии четкие и яркие. Прибор отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве.
- В комплект поставки входит штатив оригинальной конструкции: чтобы увеличить его высоту используются 3 дополнительные секции. Максимальная высота подъема нивелира составляет 3.4 метра.
- Кейс обеспечивает удобное хранение и транспортировку построителя лазерных плоскостей ADA ULTRALINER 360 4V Set А00477.
- Малый вес.
- Работа под наклоном.
- Автоматическое выравнивание в пределах ±3 градусов.
- Поворотное основание, маятник, механизм фиксаций маятника, рамная конструкция, несущая маятник выполнены из металла - для долгого срока службы.
- Резьба 5/8" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на штатив.
- Автоматическая блокировка компенсатора при выключении питания.
- Литиевый аккумулятор повышенной емкости с зарядным устройством в комплекте.
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.
- При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.
- Богатая комплектация.
Комплектация:
- Лазерный нивелир.
- Лазерные очки.
- Винт-удлинитель.
- Держатель батареек.
- Батарейки.
- Литий-ионные аккумулятор.
- Зарядное устройство.
- Элевационный штатив.
- 3 дополнительные секции к штативу.
- Инструкция.
- Транспортировочный кейс.