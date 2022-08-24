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Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Арт. geototal_705
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
    Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set
      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set

      Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 4V Set

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_705
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		140x132x180
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Построитель лазерных плоскостей ADA ULTRALINER 360 4V Set А00477 имеет поворотное основание и комбинированную развертку лучей. Прибор разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях: он имеет противоударный корпус. Рекомендуется работать в лазерных очках (входят в комплект), которые улучшают видимость луча при работе на дальних дистанциях и слишком ярком свете. Модель поставляется в высокопрочном пластиковом кейсе. 

        Особенности и преимущества:

        • Регулируемая тренога придает устойчивость конструкции на различных поверхностях.
        • Прибор оснащен рукоятью - для удобной транспортировки.
        • С помощью пузырькового уровня можно быстро и просто ровно установить устройство относительно горизонтальной плоскости.
        • Лазерные линии четкие и яркие. Прибор отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве.
        • В комплект поставки входит штатив оригинальной конструкции: чтобы увеличить его высоту используются 3 дополнительные секции. Максимальная высота подъема нивелира составляет 3.4 метра. 
        • Кейс обеспечивает удобное хранение и транспортировку построителя лазерных плоскостей ADA ULTRALINER 360 4V Set А00477.
        • Малый вес.
        • Работа под наклоном.
        • Автоматическое выравнивание в пределах ±3 градусов.
        • Поворотное основание, маятник, механизм фиксаций маятника, рамная конструкция, несущая маятник выполнены из металла - для долгого срока службы.
        • Резьба 5/8" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на штатив.
        • Автоматическая блокировка компенсатора при выключении питания.
        • Литиевый аккумулятор повышенной емкости с зарядным устройством в комплекте.
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.
        • При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.
        • Богатая комплектация. 

        Комплектация:

        1. Лазерный нивелир.
        2. Лазерные очки.
        3. Винт-удлинитель.
        4. Держатель батареек.
        5. Батарейки.
        6. Литий-ионные аккумулятор.
        7. Зарядное устройство.
        8. Элевационный штатив.
        9. 3 дополнительные секции к штативу.
        10. Инструкция.
        11. Транспортировочный кейс.