Лазерный уровень BOSCH GLL 2 Prof. 0.601.063.700
Арт. X30308101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|235х195х80
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.700 - компактный инструмент профессионального класса с диапазоном работы до 10 метров с отличной видимостью лазерных лучей. Максимальная продолжительность работы составляет 15 часов. Просто и быстро строит вертикальные и горизонтальные линии с точностью ±0.3 мм/м и диапазоном самонивилирования ± 4°. Комфортную работу с данным нивелиром обеспечивают его малый вес 0.25 кг, компактные размеры, простота управления одной кнопкой.
Преимущества
- Система лазерных лучей дает возможность одновременного построения вертикальных и горизонтальных линий.
- Нескользящее покрытие корпуса лазерного нивелира обеспечивает удобную эксплуатацию инструмента.
- Хорошо видимый лазерный луч.
- Компактные габариты и малый вес делают эксплуатацию нивелира более комфортной.
- Высокая точность измерения.
- Защита от пыли и брызг.
- Простота управления.
- Независимость от наличия электросети на объекте.