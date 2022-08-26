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Лазерный уровень BOSCH GLL 2 Prof. 0.601.063.700
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень BOSCH GLL 2 Prof. 0.601.063.700
    Арт. X30308101
    5.0
    1
    Лазерный уровень BOSCH GLL 2 Prof. 0.601.063.700

      Лазерный уровень BOSCH GLL 2 Prof. 0.601.063.700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30308101
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		235х195х80
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.700 - компактный инструмент профессионального класса с диапазоном работы до 10 метров с отличной видимостью лазерных лучей.  Максимальная продолжительность работы составляет 15 часов. Просто и быстро строит вертикальные и горизонтальные линии с точностью ±0.3 мм/м и диапазоном самонивилирования ± 4°. Комфортную работу с данным нивелиром обеспечивают его малый вес 0.25 кг, компактные размеры, простота управления одной кнопкой.

        Преимущества

        • Система лазерных лучей дает возможность одновременного построения вертикальных и горизонтальных линий.
        • Нескользящее покрытие корпуса лазерного нивелира обеспечивает удобную эксплуатацию инструмента.
        • Хорошо видимый лазерный луч.
        • Компактные габариты и малый вес делают эксплуатацию нивелира более комфортной.
        • Высокая точность измерения.
        • Защита от пыли и брызг.
        • Простота управления.
        • Независимость от наличия электросети на объекте.