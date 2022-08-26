Лазерный уровень BOSCH GLL 2 Prof. 0.601.063.700

Преимущества

Система лазерных лучей дает возможность одновременного построения вертикальных и горизонтальных линий.

Нескользящее покрытие корпуса лазерного нивелира обеспечивает удобную эксплуатацию инструмента.

Хорошо видимый лазерный луч.

Компактные габариты и малый вес делают эксплуатацию нивелира более комфортной.

Высокая точность измерения.

Защита от пыли и брызг.

Простота управления.

Независимость от наличия электросети на объекте.

Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.700 - компактный инструмент профессионального класса с диапазоном работы до 10 метров с отличной видимостью лазерных лучей. Максимальная продолжительность работы составляет 15 часов. Просто и быстро строит вертикальные и горизонтальные линии с точностью ±0.3 мм/м и диапазоном самонивилирования ± 4°. Комфортную работу с данным нивелиром обеспечивают его малый вес 0.25 кг, компактные размеры, простота управления одной кнопкой.