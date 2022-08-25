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Лазерный уровень BOSCH GSL2
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень BOSCH GSL2
    Арт. X30308124
    5.0
    1
    Лазерный уровень BOSCH GSL2
    Лазерный уровень BOSCH GSL2
    Лазерный уровень BOSCH GSL2
    Лазерный уровень BOSCH GSL2
    Лазерный уровень BOSCH GSL2
    Лазерный уровень BOSCH GSL2
    Лазерный уровень BOSCH GSL2
    Лазерный уровень BOSCH GSL2
    Лазерный уровень BOSCH GSL2
    Лазерный уровень BOSCH GSL2
      Лазерный уровень BOSCH GSL2
      Лазерный уровень BOSCH GSL2
      Лазерный уровень BOSCH GSL2
      Лазерный уровень BOSCH GSL2
      Лазерный уровень BOSCH GSL2
      Лазерный уровень BOSCH GSL2
      Лазерный уровень BOSCH GSL2
      Лазерный уровень BOSCH GSL2
      Лазерный уровень BOSCH GSL2
      Лазерный уровень BOSCH GSL2

      Лазерный уровень BOSCH GSL2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308124
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Габариты, мм
      		210x195x205
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазер для проверки ровности пола Bosch GSL 2 Professional предназначен для разнообразных работ, связанных с обработкой пола, например проверка его ровности, стяжка полов и другие виды работ.

        Преимущества:

        • Возможность работы с пультом ДУ;
        • Защита от пыли и водяных брызг IP 54;
        • Рабочий диапазон с отражающей пластиной 20 м;
        • Класс лазера 3R;
        • Малый вес для не утомительной работы;
        • Корпус из ударопрочного пластика обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям;
        • Удобное хранение и транспортировка благодаря кейсу;
        • Специальные очки для более четкого видения лазерных лучей.

        Комплектация:

        1. 4 батареи 1,5-V-LR06;
        2. Вкладыш для L-BOXX;
        3. Лазерная мишень;
        4. Очки для наблюдения за лазерным лучом;
        5. Кейс L-BOXX.