Лазерный уровень BOSCH GSL2
Арт. X30308124
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|210x195x205
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазер для проверки ровности пола Bosch GSL 2 Professional предназначен для разнообразных работ, связанных с обработкой пола, например проверка его ровности, стяжка полов и другие виды работ.
Преимущества:
- Возможность работы с пультом ДУ;
- Защита от пыли и водяных брызг IP 54;
- Рабочий диапазон с отражающей пластиной 20 м;
- Класс лазера 3R;
- Малый вес для не утомительной работы;
- Корпус из ударопрочного пластика обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям;
- Удобное хранение и транспортировка благодаря кейсу;
- Специальные очки для более четкого видения лазерных лучей.
Комплектация:
- 4 батареи 1,5-V-LR06;
- Вкладыш для L-BOXX;
- Лазерная мишень;
- Очки для наблюдения за лазерным лучом;
- Кейс L-BOXX.