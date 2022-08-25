Лазерный уровень BOSCH GSL2

Преимущества:

Возможность работы с пультом ДУ;

Защита от пыли и водяных брызг IP 54;

Рабочий диапазон с отражающей пластиной 20 м;

Класс лазера 3R;

Малый вес для не утомительной работы;

Корпус из ударопрочного пластика обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям;

Удобное хранение и транспортировка благодаря кейсу;

Специальные очки для более четкого видения лазерных лучей.

Комплектация:

4 батареи 1,5-V-LR06; Вкладыш для L-BOXX; Лазерная мишень; Очки для наблюдения за лазерным лучом; Кейс L-BOXX.

Лазер для проверки ровности пола Bosch GSL 2 Professional предназначен для разнообразных работ, связанных с обработкой пола, например проверка его ровности, стяжка полов и другие виды работ.