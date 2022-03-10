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Лазерный уровень Bosch PLL 1 P 0.603.663.320
5.0
2
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Bosch PLL 1 P 0.603.663.320
    Арт. X30308126
    5.0
    2
    Лазерный уровень Bosch PLL 1 P 0.603.663.320
    Лазерный уровень Bosch PLL 1 P 0.603.663.320
    Лазерный уровень Bosch PLL 1 P 0.603.663.320
      Лазерный уровень Bosch PLL 1 P 0.603.663.320
      Лазерный уровень Bosch PLL 1 P 0.603.663.320
      Лазерный уровень Bosch PLL 1 P 0.603.663.320

      Лазерный уровень Bosch PLL 1 P 0.603.663.320

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30308126
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		154x24x30
      Относительная влажность, %
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень Bosch PLL 1 P 0.603.663.320 используется в качестве лазерного нивелира или обычного ватерпаса. Модель оснащена встроенной функцией лазерного отвеса для максимально точного переноса высоты внутри помещения. Два спиртовых уровня (один вертикальный и один горизонтальный) позволяют быстро и ровно отрегулировать положение инструмента.

        Преимущества

        • Применение в качестве лазерного нивелира или ватерпаса
        • Гибкое настенное крепление для любых поверхностей
        • Встроенная функция лазерного отвеса для высокоточного переноса высоты внутри помещения
        • Точная регулировка модели непосредственно на настенном креплении
        • Высококачественные, яркие лазерные диоды для оптимальной видимости лазерного луча и лазерной точки
        • Длина волны лазерного луча - 635 нм, лазерной точки - 650 нм