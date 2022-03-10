Лазерный уровень Bosch PLL 1 P 0.603.663.320
Арт. X30308126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|154x24x30
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Относительная влажность, %
|90
- Лазерный уровень Bosch PLL 1 P 0.603.663.320 используется в качестве лазерного нивелира или обычного ватерпаса. Модель оснащена встроенной функцией лазерного отвеса для максимально точного переноса высоты внутри помещения. Два спиртовых уровня (один вертикальный и один горизонтальный) позволяют быстро и ровно отрегулировать положение инструмента.
Преимущества
- Применение в качестве лазерного нивелира или ватерпаса
- Гибкое настенное крепление для любых поверхностей
- Встроенная функция лазерного отвеса для высокоточного переноса высоты внутри помещения
- Точная регулировка модели непосредственно на настенном креплении
- Высококачественные, яркие лазерные диоды для оптимальной видимости лазерного луча и лазерной точки
- Длина волны лазерного луча - 635 нм, лазерной точки - 650 нм