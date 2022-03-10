Преимущества

Применение в качестве лазерного нивелира или ватерпаса

Гибкое настенное крепление для любых поверхностей

Встроенная функция лазерного отвеса для высокоточного переноса высоты внутри помещения

Точная регулировка модели непосредственно на настенном креплении

Высококачественные, яркие лазерные диоды для оптимальной видимости лазерного луча и лазерной точки

Длина волны лазерного луча - 635 нм, лазерной точки - 650 нм

Лазерный уровень Bosch PLL 1 P 0.603.663.320 используется в качестве лазерного нивелира или обычного ватерпаса. Модель оснащена встроенной функцией лазерного отвеса для максимально точного переноса высоты внутри помещения. Два спиртовых уровня (один вертикальный и один горизонтальный) позволяют быстро и ровно отрегулировать положение инструмента.