Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020
Арт. X30308102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|240x128x59
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Относительная влажность, %
|90
- Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020 - это измерительный инструмент бытового класса, сконструированный специально для горизонтального и диагонального выравнивания при укладке плитки или ламината в помещении. Данная модель оснащена тремя уровнями - для простого и точного ручного нивелирования.
Преимущества
- В комплекте с лазером поставляется настенное крепление - для более удобной работы
- L-образный и T-образный края - для удобного выравнивания лазера