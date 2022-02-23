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Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020
5.0
2
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020
    Арт. X30308102
    5.0
    2
    Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020
    Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020
    Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020
    Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020
    Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020
    Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020
      Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020
      Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020
      Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020
      Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020
      Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020
      Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020

      Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30308102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		240x128x59
      Относительная влажность, %
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020 - это измерительный инструмент бытового класса, сконструированный специально для горизонтального и диагонального выравнивания при укладке плитки или ламината в помещении. Данная модель оснащена тремя уровнями - для простого и точного ручного нивелирования.

        Преимущества

        • В комплекте с лазером поставляется настенное крепление - для более удобной работы
        • L-образный и T-образный края - для удобного выравнивания лазера