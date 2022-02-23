Преимущества

В комплекте с лазером поставляется настенное крепление - для более удобной работы

L-образный и T-образный края - для удобного выравнивания лазера

Лазер для укладки плитки Bosch PLT 2 0.603.664.020 - это измерительный инструмент бытового класса, сконструированный специально для горизонтального и диагонального выравнивания при укладке плитки или ламината в помещении. Данная модель оснащена тремя уровнями - для простого и точного ручного нивелирования.