Лазерный уровень CONDTROL XLiner Combo

Преимущества

Оригинальный дизайн, обрезиненный ударопрочный корпус.

Совмещает в себе функции построителя плоскостей, отвеса и построителя направлений.

Крепление на штатив 5/8 устроено таким образом, что точки отвеса расположены на оси крепления нивелира, поэтому при повороте этого лазерного нивелира вокруг оси крепления, точки отвеса останутся неподвижными.

Импульсный режим при работе нивелира в паре с приемником излучения обеспечивает устойчивую работу на расстоянии до 200 м.

Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLiner Combo может проецировать две лазерные линии: вертикальную и горизонтальную, а также ещё пять ортогональных лучей ( зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо). Нивелир имеет степень пылевлагозащиты IP54. Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту прибора от механических повреждений. Разметка под углом - 160 градусов. Нивелир имеет три режима работы: построение вертикали, построение горизонтали, крест (горизонталь и вертикаль). При определенных работах (установка перегородок, устройство полов и потолков, прокладка коммуникаций) он способен заменить лазерные нивелиры с оптической схемой 4V4H (4 горизонтальных и 4 вертикальных плоскости) при этом Xliner Combo значительно выигрывает по рабочему диапазону, размерам и цене в сравнении с последними.