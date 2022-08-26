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Лазерный уровень CONDTROL XLiner Combo
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень CONDTROL XLiner Combo
    Арт. X981160
    5.0
    1
    Лазерный уровень CONDTROL XLiner Combo

      Лазерный уровень CONDTROL XLiner Combo

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X981160
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		131x77x113
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLiner Combo может проецировать две лазерные линии: вертикальную и горизонтальную, а также ещё пять ортогональных лучей ( зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо). Нивелир имеет степень пылевлагозащиты IP54. Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту прибора от механических повреждений. Разметка под углом - 160 градусов. Нивелир имеет три режима работы: построение вертикали, построение горизонтали, крест (горизонталь и вертикаль). При определенных работах (установка перегородок, устройство полов и потолков, прокладка коммуникаций) он способен заменить лазерные нивелиры с оптической схемой 4V4H (4 горизонтальных и 4 вертикальных плоскости) при этом Xliner Combo значительно выигрывает по рабочему диапазону, размерам и цене в сравнении с последними.

        Преимущества

        • Оригинальный дизайн, обрезиненный ударопрочный корпус.
        • Совмещает в себе функции построителя плоскостей, отвеса и построителя направлений.
        • Крепление на штатив 5/8 устроено таким образом, что точки отвеса расположены на оси крепления нивелира, поэтому при повороте этого лазерного нивелира вокруг оси крепления, точки отвеса останутся неподвижными.
        • Импульсный режим при работе нивелира в паре с приемником излучения обеспечивает устойчивую работу на расстоянии до 200 м.