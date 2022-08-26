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Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4Liner
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4Liner
    Арт. geototal_175
    5.0
    1
    Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4Liner
    Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4Liner
    Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4Liner
    Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4Liner
    Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4Liner
      Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4Liner
      Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4Liner
      Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4Liner
      Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4Liner
      Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4Liner

      Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4Liner

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_175
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Габариты, мм
      		80x98x101.6
      Степень защиты
      		IP 51
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень Geo Fennel FL 40-4 Liner проецирует горизонтальную и 3 вертикальные линии. Лазерный отвес поможет установить прибор в нужной точке помещения, например, в центре комнаты. Это самонивелирующийся прибор, сконструированный для использования при строительных и ремонтных работах.

        Особенности и преимущества:

        • В уровне установлен компенсатор с магнитным демпфером. Благодаря ему устройство самостоятельно производит выравнивание излучателей в горизонтальной и вертикальной плоскостях, исправляя погрешности в пределах 3.5 градуса. Фиксатор компенсатора позволяет заблокировать маятник, обеспечивая безопасную транспортировку.
        • При наклоне более, чем на 3.5° уровень издает звуковой сигнал. Эта опция дает возможность всегда знать о том, что прибор установлен правильно и проецируемая им линия действительно располагается по горизонтали или вертикали. Максимальная погрешность измерений лазерного нивелира Geo Fennel FL 40-4 Liner составляет 0.3 мм на метр линии.
        • Дальность проецирования лазерных лучей при использовании в обычном режиме составляет 20 метров. Если применять в процессе работы приемник лазерных лучей, рабочий диапазон может быть расширен до 30 метров.
        • Градусная шкала 360° с шагом 5° расположена на основании прибора. Поворотная конструкция позволяет установить устройство на нужный горизонтальный угол для упрощения разметки.
        • Электропитание устройства осуществляется от 3 батареек класса АА. Они обеспечивают до 12 часов автономной работы при условии проецирования всех лучей.

        Комплектация:

        1. Лазерный нивелир Geo Fennel FL 40-4Liner HP.
        2. Крепление приемника на нивелирную рейку (в комплекте с приемником FR55M).
        3. Лазерная мишень.
        4. Кейс транспортировочный.
        5. Инструкция на русском языке.
        6. Настенное крепление.
        7. Лазерные очки.