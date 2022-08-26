Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4Liner

Особенности и преимущества:

В уровне установлен компенсатор с магнитным демпфером. Благодаря ему устройство самостоятельно производит выравнивание излучателей в горизонтальной и вертикальной плоскостях, исправляя погрешности в пределах 3.5 градуса. Фиксатор компенсатора позволяет заблокировать маятник, обеспечивая безопасную транспортировку.

При наклоне более, чем на 3.5° уровень издает звуковой сигнал. Эта опция дает возможность всегда знать о том, что прибор установлен правильно и проецируемая им линия действительно располагается по горизонтали или вертикали. Максимальная погрешность измерений лазерного нивелира Geo Fennel FL 40-4 Liner составляет 0.3 мм на метр линии.

Дальность проецирования лазерных лучей при использовании в обычном режиме составляет 20 метров. Если применять в процессе работы приемник лазерных лучей, рабочий диапазон может быть расширен до 30 метров.

Градусная шкала 360° с шагом 5° расположена на основании прибора. Поворотная конструкция позволяет установить устройство на нужный горизонтальный угол для упрощения разметки.

Электропитание устройства осуществляется от 3 батареек класса АА. Они обеспечивают до 12 часов автономной работы при условии проецирования всех лучей.

Комплектация:

Лазерный нивелир Geo Fennel FL 40-4Liner HP. Крепление приемника на нивелирную рейку (в комплекте с приемником FR55M). Лазерная мишень. Кейс транспортировочный. Инструкция на русском языке. Настенное крепление. Лазерные очки.

Лазерный уровень Geo Fennel FL 40-4 Liner проецирует горизонтальную и 3 вертикальные линии. Лазерный отвес поможет установить прибор в нужной точке помещения, например, в центре комнаты. Это самонивелирующийся прибор, сконструированный для использования при строительных и ремонтных работах.