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Лазерный уровень Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP
    Арт. geototal_177
    5.0
    1
    Лазерный уровень Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP
    Лазерный уровень Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP
    Лазерный уровень Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP
      Лазерный уровень Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP
      Лазерный уровень Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP
      Лазерный уровень Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP

      Лазерный уровень Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_177
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Габариты, мм
      		134x62x122
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP 531000 строит три лазерные плоскости: одну горизонтальную, две вертикальные (расположены перпендикулярно друг к другу) и точку отвеса, или три точки отвеса под углом 90°друг к другу (одну вертикально вверх, одну вертикально вниз и одну перед прибором). Модель отличается внушительным рабочим ресурсом, корпус влаго- и пыленепроницаем. Наличие функции блокировки компенсатора способствует безопасной транспортировке, а также позволяет проецировать наклонные линии, что очень удобно, например, при строительстве лестниц.

        Особенности и Преимущества:

        • Управление всеми функциями построителя лазерных плоскостей Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP 531000 осуществляется с помощью мембранной клавиатуры.
        • Для удобства работы под наклоном, а также безопасной транспортировки предусмотрена функция блокировки компенсатора.
        • Корпус инструмента снабжен плотными нескользящими резиновыми вставками, он обладает отличными показателями пыле- и влагозащищенности.
        • Строит 2 лазерных креста или 3 лазерных точки.
        • Длинная вертикальная линия от пола до потолка с углом развертки 160°.
        • Универсальное крепление с мощными магнитами.
        • Возможность установки на настенное крепление или штатив с резьбой 5/8.
        • Удобство транспортировки благодаря сумке-чехлу.

        Комплектация:

        1. Батареи (3хАА).
        2. Лазерная мишень.
        3. Настенное крепление.
        4. Лазерные очки.
        5. Инструкция на русском языке.
        6. Сумка-чехол.