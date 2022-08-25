Лазерный уровень Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP
Арт. geototal_177
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|134x62x122
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|45
- Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP 531000 строит три лазерные плоскости: одну горизонтальную, две вертикальные (расположены перпендикулярно друг к другу) и точку отвеса, или три точки отвеса под углом 90°друг к другу (одну вертикально вверх, одну вертикально вниз и одну перед прибором). Модель отличается внушительным рабочим ресурсом, корпус влаго- и пыленепроницаем. Наличие функции блокировки компенсатора способствует безопасной транспортировке, а также позволяет проецировать наклонные линии, что очень удобно, например, при строительстве лестниц.
Особенности и Преимущества:
- Управление всеми функциями построителя лазерных плоскостей Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP 531000 осуществляется с помощью мембранной клавиатуры.
- Для удобства работы под наклоном, а также безопасной транспортировки предусмотрена функция блокировки компенсатора.
- Корпус инструмента снабжен плотными нескользящими резиновыми вставками, он обладает отличными показателями пыле- и влагозащищенности.
- Строит 2 лазерных креста или 3 лазерных точки.
- Длинная вертикальная линия от пола до потолка с углом развертки 160°.
- Универсальное крепление с мощными магнитами.
- Возможность установки на настенное крепление или штатив с резьбой 5/8.
- Удобство транспортировки благодаря сумке-чехлу.
Комплектация:
- Батареи (3хАА).
- Лазерная мишень.
- Настенное крепление.
- Лазерные очки.
- Инструкция на русском языке.
- Сумка-чехол.