Лазерный уровень Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP

Особенности и Преимущества:

Управление всеми функциями построителя лазерных плоскостей Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP 531000 осуществляется с помощью мембранной клавиатуры.

Для удобства работы под наклоном, а также безопасной транспортировки предусмотрена функция блокировки компенсатора.

Корпус инструмента снабжен плотными нескользящими резиновыми вставками, он обладает отличными показателями пыле- и влагозащищенности.

Строит 2 лазерных креста или 3 лазерных точки.

Длинная вертикальная линия от пола до потолка с углом развертки 160°.

Универсальное крепление с мощными магнитами.

Возможность установки на настенное крепление или штатив с резьбой 5/8.

Удобство транспортировки благодаря сумке-чехлу.

Комплектация:

Батареи (3хАА). Лазерная мишень. Настенное крепление. Лазерные очки. Инструкция на русском языке. Сумка-чехол.

Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP 531000 строит три лазерные плоскости: одну горизонтальную, две вертикальные (расположены перпендикулярно друг к другу) и точку отвеса, или три точки отвеса под углом 90°друг к другу (одну вертикально вверх, одну вертикально вниз и одну перед прибором). Модель отличается внушительным рабочим ресурсом, корпус влаго- и пыленепроницаем. Наличие функции блокировки компенсатора способствует безопасной транспортировке, а также позволяет проецировать наклонные линии, что очень удобно, например, при строительстве лестниц.