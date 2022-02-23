Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный нивелир Geo-Fennel ECOLINE EL167
5.0
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Geo-Fennel ECOLINE EL167
    Арт. X981113
    5.0
    2
    Лазерный нивелир Geo-Fennel ECOLINE EL167
    Лазерный нивелир Geo-Fennel ECOLINE EL167
      Лазерный нивелир Geo-Fennel ECOLINE EL167
      Лазерный нивелир Geo-Fennel ECOLINE EL167

      Лазерный нивелир Geo-Fennel ECOLINE EL167

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X981113
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		137x137x60
      Время работы на одном заряде, ч
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Geo-Fennel-Ecoline EL 167 D 1260 изготовлен из прочного пластика, оборудован специальным лимбом со шкалой деления в 15 градусов. Данная модель оснащена 3 лазерами - для точной разметки в трех направлениях. Пузырьковые уровни позволяют точно настроить вертикаль и горизонталь, клейкие ножки быстро и надежно крепятся практически на любой поверхности.

        Преимущества

        • Поворотный лимб регулируется по всей окружности
        • Разметка сразу в трех направлениях
        • Работа практически на любой поверхности за счет липучек
        • Пластиковый корпус с прорезиненной поверхностью обеспечивает повышенную прочность инструменту
        • Легкий вес и небольшие размеры