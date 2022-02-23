Лазерный нивелир Geo-Fennel ECOLINE EL167

Преимущества

Поворотный лимб регулируется по всей окружности

Разметка сразу в трех направлениях

Работа практически на любой поверхности за счет липучек

Пластиковый корпус с прорезиненной поверхностью обеспечивает повышенную прочность инструменту

Легкий вес и небольшие размеры

Лазерный нивелир Geo-Fennel-Ecoline EL 167 D 1260 изготовлен из прочного пластика, оборудован специальным лимбом со шкалой деления в 15 градусов. Данная модель оснащена 3 лазерами - для точной разметки в трех направлениях. Пузырьковые уровни позволяют точно настроить вертикаль и горизонталь, клейкие ножки быстро и надежно крепятся практически на любой поверхности.