Лазерный нивелир Geo-Fennel ECOLINE EL167
Арт. X981113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|137x137x60
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Время работы на одном заряде, ч
|12
- Лазерный нивелир Geo-Fennel-Ecoline EL 167 D 1260 изготовлен из прочного пластика, оборудован специальным лимбом со шкалой деления в 15 градусов. Данная модель оснащена 3 лазерами - для точной разметки в трех направлениях. Пузырьковые уровни позволяют точно настроить вертикаль и горизонталь, клейкие ножки быстро и надежно крепятся практически на любой поверхности.
Преимущества
- Поворотный лимб регулируется по всей окружности
- Разметка сразу в трех направлениях
- Работа практически на любой поверхности за счет липучек
- Пластиковый корпус с прорезиненной поверхностью обеспечивает повышенную прочность инструменту
- Легкий вес и небольшие размеры