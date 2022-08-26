Особенности и преимущества:

Мощные встроенные лазеры 635 нм обеспечивают высокую чёткость и хорошую видимость линий на дистанции до 20 метров. Лазерный нивелир geo-Fennel FL 40-3Liner HP оснащён режимом работы с приёмниками лазерного излучения. Таким образом удаётся достичь одновременно экономии заряда батарей и увеличения дальности действия до 40 метров.

В строительной сфере лазерный уровень geo-Fennel FL 40-3Liner HP применяется для выполнения различных работ, таких, как: установка потолочных систем, выравнивание стен и пола, установка межкомнатных перегородок, укладка потолочной, напольной и настенной плитки, монтаж различных декоративных панелей из камня и дерева, создание разметки для установки сложных конструкций.

Магнитный компенсатор выравнивает нивелир FL 40-3Liner HP в пределах 3.5° относительно горизонта. В случае превышения этого диапазона прибор предупредит о невозможности автоматического выравнивания миганием лазеров и громким звуковым сигналом. При выключении компенсатор блокируется специальным замком, чтобы избежать повреждений при транспортировке.

Управление geo-Fennel FL 40-3Liner HP осуществляется с помощью всего двух кнопок: включения/выключения и активации режима работы с приёмниками. Прочный пластиковый корпус защищает от воздействия строительной пыли и водяных брызг, а также ударов и падений с небольшой высоты.

Особое крепление, входящее в цену geo-Fennel FL 40-3Liner HP, позволяет удобно закрепить прибор на стене или другой вертикальной поверхности с помощью гвоздей или шурупов. С помощью нанесённой на крепление шкалы вы сможете легко разворачивать прибор на нужный угол. Также предусмотрена установка прибора на штангу или штатив с помощью стандартной резьбы 5/8".

Питание geo-Fennel FL 40-3Liner HP осуществляется от 3 батарей типа АА. Также лазерный уровень может работать от перезаряжаемого аккумулятора. На боковой части корпуса расположен разъём для подзарядки. Время работы устройства со сменными батареями АА составляет 15 часов, при питании от аккумулятора - более 50 часов. Купить лазерный уровень geo-Fennel FL 40-3Liner HP вы можете прямо сейчас на данном сайте, или заказать по телефону в нашем розничном магазине.

Комплектация:

Лазерный нивелир Geo Fennel FL 40-3Liner HP. Лазерная мишень. Кейс транспортировочный. Инструкция на русском языке. Настенное крепление. Лазерные очки.

Лазерный уровень geo-Fennel FL 40-3Liner HP проецирует три лазерные линии. Две вертикальные плоскости разворачиваются под прямым углом друг к другу. Третья, горизонтальная линия пересекается с одной из вертикальных, создавая яркий лазерный крест.