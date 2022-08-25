Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 2D

Особенности и Преимущества:

Оснащен рукоятью - для удобной транспортировки.

Регулируемая тренога придает устойчивость конструкции на различных поверхностях.

В комплект входят очки, которые пригодятся при работе в ярко освещенных местах.

Прибор с комплектующими поставляется в кейсе, что решает вопрос безопасного хранения.

Самовыравнивающийся прибор.

Поворотное основание на него нанесена градусная шкала 360°.

Может работать от зарядного устройства.

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча на больших расстояниях и при ярком свете.

Можно использовать как внутри помещений, так и снаружи.

Точность позиционирования благодаря отвесу вниз и пересечению вертикальных плоскостей сверху.

Возможно крепление на штатив.

Кейс в комплекте - для удобства хранения и транспортировки.

Комплектация:

Лазерный нивелир. Лазерные очки. 3 батареи АА 1.5В. Зарядное устройство. Инструкция. Транспортировочный кейс.

Построитель лазерных плоскостей INSTRUMAX Constructor 2D IM0103 - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах. Если угол наклона превышает ±3°, то луч начинает мигать и раздается звуковой сигнал. Устройство проецирует 2 вертикальные и 1 горизонтальную линии, а также 1 точку отвеса. Если линии не нужны - их можно отключить. Это экономит заряд батарей. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.