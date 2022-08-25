Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 2D
Арт. geototal_633
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|220x160x230
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Построитель лазерных плоскостей INSTRUMAX Constructor 2D IM0103 - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах. Если угол наклона превышает ±3°, то луч начинает мигать и раздается звуковой сигнал. Устройство проецирует 2 вертикальные и 1 горизонтальную линии, а также 1 точку отвеса. Если линии не нужны - их можно отключить. Это экономит заряд батарей. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Особенности и Преимущества:
- Оснащен рукоятью - для удобной транспортировки.
- Регулируемая тренога придает устойчивость конструкции на различных поверхностях.
- В комплект входят очки, которые пригодятся при работе в ярко освещенных местах.
- Прибор с комплектующими поставляется в кейсе, что решает вопрос безопасного хранения.
- Самовыравнивающийся прибор.
- Поворотное основание на него нанесена градусная шкала 360°.
- Может работать от зарядного устройства.
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча на больших расстояниях и при ярком свете.
- Можно использовать как внутри помещений, так и снаружи.
- Точность позиционирования благодаря отвесу вниз и пересечению вертикальных плоскостей сверху.
- Возможно крепление на штатив.
- Кейс в комплекте - для удобства хранения и транспортировки.
Комплектация:
- Лазерный нивелир.
- Лазерные очки.
- 3 батареи АА 1.5В.
- Зарядное устройство.
- Инструкция.
- Транспортировочный кейс.