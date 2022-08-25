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Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 2D
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 2D
    Арт. geototal_633
    5.0
    1
    Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 2D
    Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 2D
    Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 2D
    Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 2D
      Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 2D
      Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 2D
      Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 2D
      Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 2D

      Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 2D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_633
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Габариты, мм
      		220x160x230
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Построитель лазерных плоскостей INSTRUMAX Constructor 2D IM0103 - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах. Если угол наклона превышает ±3°, то луч начинает мигать и раздается звуковой сигнал. Устройство проецирует 2 вертикальные и 1 горизонтальную линии, а также 1 точку отвеса. Если линии не нужны - их можно отключить. Это экономит заряд батарей. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Особенности и Преимущества:

        • Оснащен рукоятью - для удобной транспортировки. 
        • Регулируемая тренога придает устойчивость конструкции на различных поверхностях. 
        • В комплект входят очки, которые пригодятся при работе в ярко освещенных местах.
        • Прибор с комплектующими поставляется в кейсе, что решает вопрос безопасного хранения.
        • Самовыравнивающийся прибор.
        • Поворотное основание на него нанесена градусная шкала 360°.
        • Может работать от зарядного устройства.
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча на больших расстояниях и при ярком свете.
        • Можно использовать как внутри помещений, так и снаружи.
        • Точность позиционирования благодаря отвесу вниз и пересечению вертикальных плоскостей сверху.
        • Возможно крепление на штатив.
        • Кейс в комплекте - для удобства хранения и транспортировки. 

        Комплектация:

        1. Лазерный нивелир.
        2. Лазерные очки.
        3. 3 батареи АА 1.5В.
        4. Зарядное устройство.
        5. Инструкция.
        6. Транспортировочный кейс. 