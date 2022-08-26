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Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D
    Арт. geototal_640
    5.0
    1
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D
      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D
      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D
      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D
      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D
      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D

      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_640
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Габариты, мм
      		216x150x234
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D — это точный линейный лазерный уровень, предназначенный для работ внутри помещений и на улице. Проецирует 4 вертикальные и 1 горизонтальную линии, а также точку отвеса. Дополнительно на пересечении вертикальной и горизонтальной линии и на вертикале чуть выше сделаны лазерные точки. На большом расстоянии, когда лазерные лучи плохо видно, точки помогают обнаружить их.

        Особенности и преимущества:

        • Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D отличный выбор для работ по разметке. Выравнивание поверхностей, прокладка электропроводки, установка дверей и окон, разметка гипсокартонных конструкций и подвесных потолков, строительство стен и перегородок, работы по внутренней отделке помещений.
        • Выбор лазерных линий. Лазерные линии можно отключать в зависимости от потребности или для экономии заряда батарей. Наличие лазерного отвеса позволяет более точно устанавливать лазерный уровень над требуемой точкой (либо под точкой пересечения вертикальных плоскостей). 
        • Режим работы с приемником. Самовыравнивающийся компенсатор оборудован замком для защиты от повреждения при транспортировке. При превышении угла наклона ±3°, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерный луч мигает и подается предупреждающий звуковой сигнал, что защитит от ошибок при разметке.
        • Микрометрический винт. Лазерный уровень оборудован поворотным основанием. На основании нанесена градусная шкала 360°.
        • Зарядное устройство. Если заряд аккумуляторов на нуле или сели батарейки можно подключить прибор к бытовой электросети через ЗУ и продолжить работу. При подключении обязательно извлекать батарейки из прибора. Заряжать можно только аккумуляторы.
        • Транспортировочный кейс. Для хранения и транспортировки лазерного уровня и аксессуаров весь комплект размещен в транспортировочном кейсе. Под каждый элемент в кейсе предусмотрено специальное место.
        • Лазерные очки. Лазерные очки пригодятся при работе в ярко освещенных местах на небольших расстояниях, когда луч еле различим. В таких очках луч отлично видно на любых поверхностях.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Лазерные очки.
        3. Батареи.
        4. Зарядное устройство.
        5. Кейс транспортировочный.
        6. Инструкция.