Особенности и преимущества:

Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D отличный выбор для работ по разметке. Выравнивание поверхностей, прокладка электропроводки, установка дверей и окон, разметка гипсокартонных конструкций и подвесных потолков, строительство стен и перегородок, работы по внутренней отделке помещений.

Выбор лазерных линий. Лазерные линии можно отключать в зависимости от потребности или для экономии заряда батарей. Наличие лазерного отвеса позволяет более точно устанавливать лазерный уровень над требуемой точкой (либо под точкой пересечения вертикальных плоскостей).

Режим работы с приемником. Самовыравнивающийся компенсатор оборудован замком для защиты от повреждения при транспортировке. При превышении угла наклона ±3°, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерный луч мигает и подается предупреждающий звуковой сигнал, что защитит от ошибок при разметке.

Микрометрический винт. Лазерный уровень оборудован поворотным основанием. На основании нанесена градусная шкала 360°.

Зарядное устройство. Если заряд аккумуляторов на нуле или сели батарейки можно подключить прибор к бытовой электросети через ЗУ и продолжить работу. При подключении обязательно извлекать батарейки из прибора. Заряжать можно только аккумуляторы.

Транспортировочный кейс. Для хранения и транспортировки лазерного уровня и аксессуаров весь комплект размещен в транспортировочном кейсе. Под каждый элемент в кейсе предусмотрено специальное место.

Лазерные очки. Лазерные очки пригодятся при работе в ярко освещенных местах на небольших расстояниях, когда луч еле различим. В таких очках луч отлично видно на любых поверхностях.

Комплектация:

Лазерный уровень. Лазерные очки. Батареи. Зарядное устройство. Кейс транспортировочный. Инструкция.

Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D — это точный линейный лазерный уровень, предназначенный для работ внутри помещений и на улице. Проецирует 4 вертикальные и 1 горизонтальную линии, а также точку отвеса. Дополнительно на пересечении вертикальной и горизонтальной линии и на вертикале чуть выше сделаны лазерные точки. На большом расстоянии, когда лазерные лучи плохо видно, точки помогают обнаружить их.