Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D
Арт. geototal_724
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|80x86x45
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|35
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D - компактный лазерный уровень с широкими возможностями. Предназначенный для работ внутри помещений и на улице. ELEMENT 2D проецирует 1 вертикальную и 1 горизонтальную линии пересекающиеся под прямым углом.
Особенности и преимущества:
- Выбор лазерных линий. Лазерные линии можно отключать в зависимости от потребности или для экономии заряда батарей. Переключение осуществляется всего одной кнопкой: горизонталь, вертикаль или их пересечение под прямым углом (лазерный крест). В зависимости от выбранных лучей меняется цвет индикатора на панели.
- Режим работы с приемником. Дальность работы прибора составляет 10м, позволяет использовать его в значительных по площади помещениях. Режим работы с приемником лазерного луча увеличивает рабочее расстояние до 50 метров. Режим используется при ярком освещении или на большем расстоянии. Замок компенсатора.
- Самовыравнивающийся компенсатор оборудован замком для защиты от повреждения при транспортировке. При превышении угла наклона ±4°, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерные лучи выключаются, что защитит от ошибок при разметке.
- Работа под наклоном. При закрытом положении замка компенсатора появляется возможность для разметки наклонных линий. Например при укладке плитки под наклоном на стену.
- Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D отличный выбор для работ по ремонту. Компактный размеры, широкий функционал идеально подходят для выполнения любой разметки.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Батарейки.
- Инструкция по применению.