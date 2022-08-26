Уровень лазерный Instrumax ELEMENT 2D SET

Описание:

Лазерный уровень (нивелир) Instrumax ELEMENT 2D — компактный лазерный уровень с широкими возможностями. Предназначенный для работ внутри помещений и на улице. ELEMENT 2D строит 1 вертикальную и 1 горизонтальную линии пересекающиеся под прямым углом. Выбор лазерных линий. Лазерные линии можно отключать в зависимости от потребности или для экономии заряда батарей. Переключение осуществляется всего одной кнопкой: горизонталь, вертикаль или их пересечение под прямым углом (лазерный крест). В зависимости от выбранных лучей меняется цвет индикатора на панели. Режим работы с приемником. Дальность работы прибора составляет 10м, позволяет использовать его в значительных по площади помещениях. Режим работы с приемником лазерного луча увеличивает рабочее расстояние до 50 метров. Режим используется при ярком освещении или на большем расстоянии. Замок компенсатора. Самовыравнивающийся компенсатор оборудован замком для защиты от повреждения при транспортировке .При превышении угла наклона ±4°, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерные лучи выключаются, что защитит от ошибок при разметке. Работа под наклоном. При закрытом положении замка компенсатора появляется возможность для разметки наклонных линий. Например при укладке плитки под наклоном на стену. Элевационный штатив. Легкий алюминиевый штатив с выдвижной колонкой для установки уровня на высоте от 28 до 60 см. Подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 12 см. Штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте. Лазерный уровень (нивелир) Instrumax ELEMENT 2D отличный выбор для работ по ремонту. Компактный размеры, широкий функционал идеально подходят для выполнения любой разметки.

Преимущества: