Лазерный уровень Instrumax GREENLINER 4V - это точный линейный лазерный уровень с зеленым лазером, предназначенный для работ внутри помещений и на улице. GREENLINER 4V строит 4 вертикальные линии, 1 горизонтальную, точку отвеса.

Особенности и преимущества:

Яркий зеленый луч. Главное преимущество GREENLINER 4V это использование зеленого лазерного излучателя. Зеленый луч отлично подходит для разметки при ярком свете. Зеленую лазерную линию очень хорошо видно по сравнению с красной при равных условиях освещенности. Дополнительно на пересечении вертикальной и горизонтальной линии и на вертикале чуть выше сделаны лазерные точки. На большом расстоянии, когда лазерные лучи плохо видно, точки помогают обнаружить их.

Выбор лазерных линий. Лазерные линии можно отключать в зависимости от потребности или для экономии заряда батарей. Наличие лазерного отвеса позволяет более точно устанавливать лазерный уровень над требуемой точкой (либо под точкой пересечения вертикальных плоскостей). Пересекающиеся вертикальные линии помогают быстро произвести разметку положения стен или перегородок при делении больших помещений. Например при строительстве отдельной гардеробной.

Режим работы с приемником. Дальность работы прибора составляет 30м, позволяет использовать его в значительных по площади помещениях. Режим работы с приемником лазерного излучения, поставляемым в качестве опции, позволит Вам работать при ярком освещении и на большем расстоянии( до 70 метров).

Замок компенсатора. Самовыравнивающийся компенсатор оборудован замком для защиты от повреждения при транспортировке .При превышении угла наклона ±3°, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерный луч мигает и подается предупреждающий звуковой сигнал, что защитит от ошибок при разметке.

Микрометрический винт. Лазерный уровень оборудован поворотным основанием. Наведение вертикального луча в нужную сторону и на требуемую точку производится с помощью микрометрического винта. Это позволяет наводить вертикальную линию гораздо удобнее и точнее, чем у нивелиров без лимба (поворотного основания).

Зарядное устройство. Лазерный уровень может работать от зарядного устройства. Если заряд аккумуляторов на нуле или сели батарейки можно подключить прибор к бытовой электросети через ЗУ и продолжить работу. При подключении обязательно извлекать батарейки из прибора. Заряжать можно только аккумуляторы.

Лазерный уровень Instrumax GREENLINER 4V отличный выбор для работ по разметке. Выравнивание поверхностей, прокладка электропроводки, установка дверей и окон, разметка гипсокартонных конструкций и подвесных потолков, строительство стен и перегородок, работы по внешней отделке Вы сделаете быстро и качественно с лазерным уровнем Instrumax GREENLINER 4V.

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