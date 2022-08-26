Особенности и Преимущества:

Штатив у лазерного уровня MATRIX 35027 обеспечивает надежное закрепление инструмента и устойчивость на различных поверхностях.

Пластиковый кейс удобен при транспортировке и хранении уровня и всех его комплектующих.

Ударопрочный корпус из металла.

Два глазка.

Размер уровня 40 см.

Высота штатива 850 мм.

Надежность.

Комплектация:

Лазерный уровень. Штатив. Защитные очки. Поворотная база. Две оптические линзы. Руководство по эксплуатации. Пластиковый кейс.

Лазерный уровень MATRIX 35027 предназначен для проведения замеров и разметочных работ. Благодаря металлическому ударопрочному корпусу, рабочий ресурс инструмента выше. В комплект поставки также входят две оптические линзы, штатив, поворотная база, а также пластиковый кейс для удобного хранения и перевозки составляющих.