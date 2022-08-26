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Лазерный уровень MATRIX 35027
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень MATRIX 35027
    Арт. X30308155
    5.0
    1
    Лазерный уровень MATRIX 35027
    Лазерный уровень MATRIX 35027
    Лазерный уровень MATRIX 35027
      Лазерный уровень MATRIX 35027
      Лазерный уровень MATRIX 35027
      Лазерный уровень MATRIX 35027

      Лазерный уровень MATRIX 35027

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308155
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Габариты, мм
      		130x90x120
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Мин. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень MATRIX 35027 предназначен для проведения замеров и разметочных работ. Благодаря металлическому ударопрочному корпусу, рабочий ресурс инструмента выше. В комплект поставки также входят две оптические линзы, штатив, поворотная база, а также пластиковый кейс для удобного хранения и перевозки составляющих.

        Особенности и Преимущества:

        • Штатив у лазерного уровня MATRIX 35027 обеспечивает надежное закрепление инструмента и устойчивость на различных поверхностях.
        • Пластиковый кейс удобен при транспортировке и хранении уровня и всех его комплектующих.
        • Ударопрочный корпус из металла.
        • Два глазка.
        • Размер уровня 40 см.
        • Высота штатива 850 мм.
        • Надежность.  

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Штатив.
        3. Защитные очки.
        4. Поворотная база.
        5. Две оптические линзы.
        6. Руководство по эксплуатации.
        7. Пластиковый кейс.