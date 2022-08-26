Лазерный уровень MATRIX 35027
Арт. X30308155
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|130x90x120
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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Мин. рабочая температура, °С
|50
- Лазерный уровень MATRIX 35027 предназначен для проведения замеров и разметочных работ. Благодаря металлическому ударопрочному корпусу, рабочий ресурс инструмента выше. В комплект поставки также входят две оптические линзы, штатив, поворотная база, а также пластиковый кейс для удобного хранения и перевозки составляющих.
Особенности и Преимущества:
- Штатив у лазерного уровня MATRIX 35027 обеспечивает надежное закрепление инструмента и устойчивость на различных поверхностях.
- Пластиковый кейс удобен при транспортировке и хранении уровня и всех его комплектующих.
- Ударопрочный корпус из металла.
- Два глазка.
- Размер уровня 40 см.
- Высота штатива 850 мм.
- Надежность.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Штатив.
- Защитные очки.
- Поворотная база.
- Две оптические линзы.
- Руководство по эксплуатации.
- Пластиковый кейс.