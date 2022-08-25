Лазерный уровень STABILA LAX 200 Set 17282

Идеально подходит для работ внутри помещений, включающих разметку и точное определение высоты. Лазер настраивается автоматически, поэтому вы сможете сразу приступить к работе с четкими и длинными лазерными линиями. Все отметки в помещении можно выставить за несколько минут. LAX 200 позволяет работать быстро и точно без дорогостоящих погрешностей и необходимости их корректировки. Самонивелирующийся лазерный прибор, создающий хорошо видимые перекрестные линии. Импульсно-модулированные лазерные линии позволяют работать с линейным ресивером, что обеспечивает точные измерения на больших расстояниях.

Особенности и Преимущества:

Мощный магнит из редкоземельного металла обеспечивает надежное крепление лазерного прибора STABILA тип LAX 200 Set 17282 на металлических штоках.

Возможность крепления на стене.

Магнит из редкоземельного металла в 5 раз мощнее обычных магнитов.

Корпус в U-образной ручке с возможностью поворота на 360°.

Четкие, длинные лазерные линии.

Полная защита оптики.

Радиус действия (видимая перекрещивающаяся линия) 20 м.

Варианты позиционирования: на полу, на штативе, на приспособлении для крепления на стену, на металлических элементах.

Фиксатор компенсатора для наклонных линий.

Комплектация: