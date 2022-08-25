Лазерный уровень STABILA LAX 200 Set 17282
Арт. X30308140
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|255x200x115
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
Идеально подходит для работ внутри помещений, включающих разметку и точное определение высоты. Лазер настраивается автоматически, поэтому вы сможете сразу приступить к работе с четкими и длинными лазерными линиями. Все отметки в помещении можно выставить за несколько минут. LAX 200 позволяет работать быстро и точно без дорогостоящих погрешностей и необходимости их корректировки. Самонивелирующийся лазерный прибор, создающий хорошо видимые перекрестные линии. Импульсно-модулированные лазерные линии позволяют работать с линейным ресивером, что обеспечивает точные измерения на больших расстояниях.
Особенности и Преимущества:
- Мощный магнит из редкоземельного металла обеспечивает надежное крепление лазерного прибора STABILA тип LAX 200 Set 17282 на металлических штоках.
- Возможность крепления на стене.
- Магнит из редкоземельного металла в 5 раз мощнее обычных магнитов.
- Корпус в U-образной ручке с возможностью поворота на 360°.
- Четкие, длинные лазерные линии.
- Полная защита оптики.
- Радиус действия (видимая перекрещивающаяся линия) 20 м.
- Варианты позиционирования: на полу, на штативе, на приспособлении для крепления на стену, на металлических элементах.
- Фиксатор компенсатора для наклонных линий.
Комплектация:
- Лазерный прибор LAX 200.
- Сумка на ремне.