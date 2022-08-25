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Лазерный уровень STABILA LAX 200 Set 17282
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень STABILA LAX 200 Set 17282
    Арт. X30308140
    5.0
    1
    Лазерный уровень STABILA LAX 200 Set 17282
    Лазерный уровень STABILA LAX 200 Set 17282
    Лазерный уровень STABILA LAX 200 Set 17282
    Лазерный уровень STABILA LAX 200 Set 17282
      Лазерный уровень STABILA LAX 200 Set 17282
      Лазерный уровень STABILA LAX 200 Set 17282
      Лазерный уровень STABILA LAX 200 Set 17282
      Лазерный уровень STABILA LAX 200 Set 17282

      Лазерный уровень STABILA LAX 200 Set 17282

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308140
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Габариты, мм
      		255x200x115
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Идеально подходит для работ внутри помещений, включающих разметку и точное определение высоты. Лазер настраивается автоматически, поэтому вы сможете сразу приступить к работе с четкими и длинными лазерными линиями. Все отметки в помещении можно выставить за несколько минут. LAX 200 позволяет работать быстро и точно без дорогостоящих погрешностей и необходимости их корректировки. Самонивелирующийся лазерный прибор, создающий хорошо видимые перекрестные линии. Импульсно-модулированные лазерные линии позволяют работать с линейным ресивером, что обеспечивает точные измерения на больших расстояниях.

        Особенности и Преимущества:

        • Мощный магнит из редкоземельного металла обеспечивает надежное крепление лазерного прибора STABILA тип LAX 200 Set 17282 на металлических штоках.
        • Возможность крепления на стене.
        • Магнит из редкоземельного металла в 5 раз мощнее обычных магнитов.
        • Корпус в U-образной ручке с возможностью поворота на 360°.
        • Четкие, длинные лазерные линии.
        • Полная защита оптики.
        • Радиус действия (видимая перекрещивающаяся линия) 20 м.
        • Варианты позиционирования: на полу, на штативе, на приспособлении для крепления на стену, на металлических элементах.
        • Фиксатор компенсатора для наклонных линий.

        Комплектация:

        1. Лазерный прибор LAX 200.
        2. Сумка на ремне.