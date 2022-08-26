Лазерный уровень STABILA 18328 LA-5P Complete Set

Преимущества

Самонивелирующийся пятиточечный лазерный прибор.

Обеспечивает обозначение прямых углов, выверку по отвесу, перенос значений высоты и выравнивание по одной линии на расстоянии до 30 м.

Проецирует отлично видимые, яркие и четкие лазерные точки.

Пять лазерных точек: точки отвеса вверх и вниз, а также три горизонтальные точки, которые отображают два прямых угла (90°).

Функция поворота угла на 90° позволяет одновременно выровнять оси и создать два прямых угла.

Функция отвеса служит для переноса разметки с пола на потолок.

Компактный поворотный корпус с выдвижной ножкой (микроштативом) для регулировки по высоте при работе на U-образных металлических профилях для сухой штукатурки.

Возможность установить прибор на полу, штативе (резьба 1/4"), на металлических предметах с помощью редкоземельных магнитов или на настенном кронштейне.

Ударопоглощающий кожух Softgrip STABILA.

Степень защиты IP54.

Сумка на ремень.

Комплектация:

Пятиточечный лазерный прибор LA-5P. Настенный кронштейн. Поисковый экран. Сумка на ремень. Три батарейки AA 1,5 В.

Этот прочный, легкий и компактный лазер прекрасно помещается в любом кармане и при этом отвечает самым высоким требованиям STABILA к точности измерений. Небольшие и яркие лазерные пятна хорошо заметны. Точки высоты и отвеса переносятся с большой точностью, построение прямых углов выполняется мгновенно. Благодаря регулируемой по высоте опоре при разметке внутри помещений можно работать непосредственно на U-образном металлическом профиле для сухой штукатурки. LA-5P — разумная инвестиция для профессиональных пользователей, которым нужно быстрое и простое решение для построения и переноса прямых углов. Применение: разметочные работы при отделке: например, позиционирование перегородок, в том числе межкомнатных. Строительство металлоконструкций: например, выравнивание фасадов. Монтажные работы: например, установка навесов для автомобилей. Для архитектора: проверка заданных размеров в процессе приемки здания. Для прораба: быстрый контроль выполненных строителями работ.