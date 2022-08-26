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Лазерный уровень STABILA 18328 LA-5P Complete Set
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень STABILA 18328 LA-5P Complete Set
    Арт. X30308138
    5.0
    1
    Лазерный уровень STABILA 18328 LA-5P Complete Set
    Лазерный уровень STABILA 18328 LA-5P Complete Set
    Лазерный уровень STABILA 18328 LA-5P Complete Set
      Лазерный уровень STABILA 18328 LA-5P Complete Set
      Лазерный уровень STABILA 18328 LA-5P Complete Set
      Лазерный уровень STABILA 18328 LA-5P Complete Set

      Лазерный уровень STABILA 18328 LA-5P Complete Set

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308138
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Габариты, мм
      		185x100x230
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Этот прочный, легкий и компактный лазер прекрасно помещается в любом кармане и при этом отвечает самым высоким требованиям STABILA к точности измерений. Небольшие и яркие лазерные пятна хорошо заметны. Точки высоты и отвеса переносятся с большой точностью, построение прямых углов выполняется мгновенно. Благодаря регулируемой по высоте опоре при разметке внутри помещений можно работать непосредственно на U-образном металлическом профиле для сухой штукатурки. LA-5P — разумная инвестиция для профессиональных пользователей, которым нужно быстрое и простое решение для построения и переноса прямых углов. Применение: разметочные работы при отделке: например, позиционирование перегородок, в том числе межкомнатных. Строительство металлоконструкций: например, выравнивание фасадов. Монтажные работы: например, установка навесов для автомобилей. Для архитектора: проверка заданных размеров в процессе приемки здания. Для прораба: быстрый контроль выполненных строителями работ.

        Преимущества

        • Самонивелирующийся пятиточечный лазерный прибор.
        • Обеспечивает обозначение прямых углов, выверку по отвесу, перенос значений высоты и выравнивание по одной линии на расстоянии до 30 м.
        • Проецирует отлично видимые, яркие и четкие лазерные точки.
        • Пять лазерных точек: точки отвеса вверх и вниз, а также три горизонтальные точки, которые отображают два прямых угла (90°).
        • Функция поворота угла на 90° позволяет одновременно выровнять оси и создать два прямых угла.
        • Функция отвеса служит для переноса разметки с пола на потолок.
        • Компактный поворотный корпус с выдвижной ножкой (микроштативом) для регулировки по высоте при работе на U-образных металлических профилях для сухой штукатурки.
        • Возможность установить прибор на полу, штативе (резьба 1/4"), на металлических предметах с помощью редкоземельных магнитов или на настенном кронштейне.
        • Ударопоглощающий кожух Softgrip STABILA.
        • Степень защиты IP54.
        • Сумка на ремень.

        Комплектация:

        1. Пятиточечный лазерный прибор LA-5P.
        2. Настенный кронштейн.
        3. Поисковый экран.
        4. Сумка на ремень.
        5. Три батарейки AA 1,5 В.