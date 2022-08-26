Лазерный уровень STURM 4010-10-AL

Преимущества

Имеется специальный штатив на трех опорах, он надежно фиксирует самовыравнивающийся уровень Sturm 4010-10-AL.

Прибор поставляется в пластиковом кейсе, что упрощает хранение и транспортировку комплекта.

Самовыравнивающийся прибор.

Очки в комплекте.

Штатив: 1100 мм.

Кейс - для удобства хранения и транспортировки.

Самовыравнивающийся уровень Sturm 4010-10-AL измеряет расстояния до 10 м. Оснащен шкалой деления на 360 градусов. Штатив, идущий в комплекте, обеспечит высокую устойчивость инструмента и, соответственно, точность измерений. Номинальное время измерения составляет 8 секунд.