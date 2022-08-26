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Лазерный уровень STURM 4010-10-AL
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень STURM 4010-10-AL
    Арт. X3030879
    5.0
    1
    Лазерный уровень STURM 4010-10-AL
    Лазерный уровень STURM 4010-10-AL
    Лазерный уровень STURM 4010-10-AL
    Лазерный уровень STURM 4010-10-AL
    Лазерный уровень STURM 4010-10-AL
    Лазерный уровень STURM 4010-10-AL
      Лазерный уровень STURM 4010-10-AL
      Лазерный уровень STURM 4010-10-AL
      Лазерный уровень STURM 4010-10-AL
      Лазерный уровень STURM 4010-10-AL
      Лазерный уровень STURM 4010-10-AL
      Лазерный уровень STURM 4010-10-AL

      Лазерный уровень STURM 4010-10-AL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X3030879
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Количество батареек, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Самовыравнивающийся уровень Sturm 4010-10-AL измеряет расстояния до 10 м. Оснащен шкалой деления на 360 градусов. Штатив, идущий в комплекте, обеспечит высокую устойчивость инструмента и, соответственно, точность измерений. Номинальное время измерения составляет 8 секунд.

        Преимущества

        • Имеется специальный штатив на трех опорах, он надежно фиксирует самовыравнивающийся уровень Sturm 4010-10-AL.
        • Прибор поставляется в пластиковом кейсе, что упрощает хранение и транспортировку комплекта.
        • Самовыравнивающийся прибор.
        • Очки в комплекте.
        • Штатив: 1100 мм.
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки.