Лазерный уровень STURM 4010-10-AL
Арт. X3030879
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение питания, В
|1.5
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Количество батареек, шт
|2
- Самовыравнивающийся уровень Sturm 4010-10-AL измеряет расстояния до 10 м. Оснащен шкалой деления на 360 градусов. Штатив, идущий в комплекте, обеспечит высокую устойчивость инструмента и, соответственно, точность измерений. Номинальное время измерения составляет 8 секунд.
Преимущества
- Имеется специальный штатив на трех опорах, он надежно фиксирует самовыравнивающийся уровень Sturm 4010-10-AL.
- Прибор поставляется в пластиковом кейсе, что упрощает хранение и транспортировку комплекта.
- Самовыравнивающийся прибор.
- Очки в комплекте.
- Штатив: 1100 мм.
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки.